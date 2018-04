Misska Denisa Mendrejová rozhodne netrie biedu, no TOTO by ste od nej nečakali

V roku 2009 vyhrala Miss Universe SR, stala sa moderátorkou módnej televízie a potom stretla hriešne bohatého podnikateľa Slavomíra Hatinu ml. (43). Po jeho boku našla lásku a spoločne vychovávajú dve dcéry. Denisa (31) nie je odkázaná na každodennú prácu a jej prioritou sú Grétka (5) a Hannah (2).

Inšpirácia z Ruska

Aktívne sa už nevenuje ani modelingu a aj keď občas urobí výnimku, sama seba hodnotí ako modelku vo výslužbe. „Ako mama vnímam už modeling inak, hlavne tým, že musím čas rozdeliť medzi deti. Nemyslím si však, že na mólo patrím aktívne, už tam majú byť mladšie dievčatá,“ smeje sa tridsiatnička, ktorá však rozhodne zapadne aj medzi mladšie kolegyne. Naopak, čím medzi nimi vyniká, je vkus. Denisa sa rada oblieka do luxusných značiek, o ktorých môže veľa žien len snívať, no tieto šik kúsky rada dopĺňa aj oblečením dostupným v nákupných centrách. A má aj vlastný internetový bazár luxusného oblečenia. Kde čerpá inšpiráciu, že je vždy oblečená tip-top? „Cez sociálne siete, kde ma vždy očaria ruské divy, ktoré sa nádherne obliekajú. A sledujem aj zahraničné módne časopisy.“

Nepreháňa to

Denise vraj doma vyrastá poriadna konkurencia, lebo dcéra Grétka už odkukáva trendy v obliekaní a povie si, čo chce mať oblečené a čo nie. Nosí tiež luxusné značky ako jej mama? „Závisí to od príležitosti, no do škôlky určite dievčatá nosia bežné veci, pretože sa tam vždy zašpinia alebo danú vec zničia. No keď ideme niekam na večeru či oslavu, oblečiem ich pekne. Mám však pocit, že deti sa dajú nastylovať pekne aj z lacnejších značiek. Rada však veci kombinujem, čiže jednu drahšiu a jednu lacnejšiu vec,“ prezrádza Denisa, ktorá nemá v móde rada prvoplánovosť. Oblečenú od hlavy po päty v jednej značke by ste ju a jej deti rozhodne nestretli.

Návrat z Malorky

V minulosti Denisa s manželom a dcérami trávila väčšinu času na španielskom ostrove Malorka, no povinnosti ich opäť zaviali späť na Slovensko. Dôvodom je aj to, že strašia Grétka nastupuje od septembra do školy. Uprednostnia súkromnú školu alebo plne dôverujú štátnemu školstvu? „Som zástanca štátnych škôl a myslím si, že školstvo u nás je kvalitné. Deti aktuálne tiež navštevujú štátnu škôlku a jazyky sa môžu naučiť na krúžkoch či cestovaním, ako to bolo aj v mojom prípade,“ uzavrela.