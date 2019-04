Bruno Ciberej ukázal, čo nosí v ruksaku. Potrpí si na luxus, do módy už vrazil balík peňazí

Vo svete módy je ako doma a vidieť to na ňom na prvý pohľad. Bruno Ciberej (40) rád kombinuje drahšie značky s lacnejšími, no tým, že má cit pre módu, na ňom vždy všetko vyzerá luxusne a trendovo. V jednom má však jasno, kupuje si tašky či ruksaky, ktoré nesú len zvučné mená módnych návrhárov. „Je pravda, že keď som po prvý raz kupoval nejakú drahšiu vec, tak to bola práve taška. Ak človek behá celý deň, čo je aj môj prípad, tento doplnok jednoducho potrebuje. U mňa víťazia väčšie tašky, kde sa toho veľa zmestí,“ priznáva Bruno, ktorý mastné sumičky investuje aj do topánok. Na týchto dvoch veciach si skrátka zakladá.

Veľké logá? Nie!

Aj jeden z našich najlepších slovenských moderátorov podlieha trendom a v poslednom období majú u neho v šatníku prevahu ruksaky. „Pri výbere kladiem dôraz na tvar a materiál a s tým súvisiace príjemné nosenie. Nemám však rád, keď značky a logá kričia už na diaľku. Takéto veci nenakupujem,“ hovorí striktne. Preto má rád tašky od značiek Bottega Veneta, Yves Saint Laurent či Givenchy. Na doplnkoch majú poväčšine malé nenápadné logá, ktoré dokáže špecifikovať len človek, ktorý sa vyzná.