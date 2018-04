Moderátor a porotca zo šou Nákupné maniačky Michal Sabo: Kúpil si nové zuby!

Michal Sabo, moderátor a porotca z Nákupných maniačok, sa prezentuje vycibreným vkusom na módu a logicky musí byť vždy tip-top aj on sám. Preto sa rozhodol pre radikálnu zmenu a v nových častiach Nákupných maniačok sa prezentuje žiarivým hollywoodskym úsmevom.

Čo je za tým, a prečo sa rozhodol vymeniť staré zuby za nové? „Všetko sa to začalo praskajúcou sánkou a najskôr som nosil len neviditeľný strojček. Bola to vôbec prvá možnosť, ktorá ma nelimitovala pri práci v rádiu. Čiže žiadne šušlanie či sykavky,“ prezradil nám bez predsudkov Michal. Nakoniec nezostal len pri strojčeku, ale svoj úsmev sa rozhodol „prekopať“ od základov.

Plakať nemusel

Módny porotca sa odhodlal pre čoraz populárnejšie a estetické fazety na zuby. Vďaka nim je jeho úsmev žiarivý a bez chyby. „Fazety mám od leta a nebola to žiadna bolesť. Vďaka tejto metóde sa nič nerezalo, nebrúsilo a netrhalo. Ono sa to na zuby iba lepí. Skôr išlo o zdĺhavý proces, kým sme sa dostali do finále. Najprv strojček, príprava, modelovanie a konzultácie... Do ambulancie som chodil častejšie ako domov,“ smeje sa s odstupom času Michal, ktorý prízvukuje, že ak ho nové „perličky“ prestanú baviť, môže ich jednoducho zhodiť dole a všetko sa dostane do pôvodného stavu. „Mám pod nimi svoje zuby. No to, aby som dal dole tieto nové, sa nestane,“ uzavrel spokojný moderátor. Do nového úsmevu síce investoval veľmi veľa peňazí, no ako prízvukuje, zarobil si na ne poctivou prácou a odmeniť sa predsa treba!

