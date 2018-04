Moderátorka SuperStar Jasmina Alagič má horúcu krv. Keď sa baví, lietajú aj poháre

SuperStar bola výrazný odrazový mostík v televíznej kariére Adely Vinczeovej. Naša najlepšia moderátorka už vtedy postavila latku poriadne vysoko a všetky ženy, ktoré prichádzajú po nej, to nemajú vôbec jednoduché. Krok s Adelou celkom dobre udržala asi iba speváčka Tina, ktorá moderovala jednu zo sérií spolu s Leošom Marešom. Potom sa na scéne objavila Češka Zora Kepková s Romanom Juraškom, ale veľmi neoslnila.

Na missku Jitku Nováčková, ktorá moderovala po Pycovom boku, si dnes už sotva niekto spomenie. Niektorí kvôli nej prepínali na iný program, pretože ako moderátorka sa nezapísala najlepšie. Tohtoročnej SuperStar sa ujala moderátorská dvojica – ostrieľaný Leoš Mareš a exotická Slovenka Jasmina Alagič (28). Donedávna ju diváci mohli vidieť v módnej televízii, ale Markíza jej moderátorskú kariéru možno posunie ďalej.

Horúca krv

Energia z nej srší na diaľku a Jasmina vysvetľuje, že za jej horkokrvnosť môžu balkánske korene. „Cítim sa všade doma. Keď prídem do Bosny a pustia sa balkánske pesničky, miestnosť mi je malá... Tam sú ľudia veľmi odviazaní a keď sa bavia, nešetria pohármi, pokojne ich hádžu o zem. Páči sa mi to, aj ja to robím,“ smeje sa Jasmina. Upozorňuje však, že svoju horúcu krv nepovažuje za veľkú prednosť. Všetko totiž robí na základe emócií, až potom sa zamyslí nad následkami. „Keď milujem, milujem naplno, keď sa hádam, počujú to všetci susedia. Takže temperament vkladám do všetkého,“ tvrdí s úsmevom.

Hoci súťažiacich spovedá a zaujímajú ju príbehy nádejných superstaristov, o svojom vlastnom príbehu sa jej veľa hovoriť nechce. „Môj otec je z Bosny, vyrastala som ale tu, na Slovensku. Chodili sme tam často, až kým neprišla vojna a každý niekam odišiel. Na návštevy za rodinou sme potom cestovali do Švédska. Narodila som sa v Nemecku, ale vrátili sme sa na Slovensko, kde má mamina rodinu, aby sme mali nablízku aspoň niekoho,“ hovorí moderátorka.

Otec moslim, mama kresťanka

Jasminin otec je moslim a mama kresťanka, so sestrou boli vychovávané v tradíciách oboch vier. „Bola som najšťastnejšie dieťa na svete, pretože sme oslavovali všetky sviatky – moslimské aj kresťanské. Bolo krásne, ako všetko dokázalo harmonicky fungovať. Nič predsa nie je čierne alebo biele a možno vďaka tomu sa pozerám na svet farebne. Pre mňa neexistuje iba jedno dobro alebo jedno zlo. A čo sa týka mojej viery, verím v Boha,“ hovorí Jasmina Alagič. Ďalším otázkam o súkromí by sa radšej vyhla. „Nie som zasnúbená, nemám muža ani deti, žijem ako bežné mladé dievča,“ hovorí.

Sebakritická

Jasmina Alagič sa v SuperStar už objavuje na obrazovke a sama priznáva, že je na seba veľmi kritická. „Videla som prvú epizódu a mám to šťastie alebo smolu, že som na seba veľmi prísna. Nebudem však vyratúvať všetky chyby, ktoré som postrehla, ale videla som ich dosť na to, aby som si povedala, že musím na sebe ešte veľa pracovať. Je čo vylepšovať. Nebolo to zlé, ale myslím si, že to môže byť lepšie. Na druhej strane ma veľmi potešili podporné komentáre mojich fanúšikov na Instagrame, ktoré ma až dojali,“ priznáva nová moderátorka SuperStar. Aj keď má vraj v sebe prebytok energie, nevyžmýkala zo seba všetko. „Pravda je, že sme tam boli od tretej poobede do siedmej rána,“ dodáva.

Ako vníma kritiku?

Myslí si, že jej začiatok je ťažší aj v tom, že ju diváci prirovnávajú k Adele a majú očakávania. „Latka je postavená tak, že na ňu ani nedovidím, ale očakáva sa odo mňa, že ju preskočím,“ smeje sa Jasmina. „Musím sa ešte veľa učiť, aj čo sa týka vnímania kritiky. Kritika ide ruka v ruke s úspechom. Keď sa začnete niekam posúvať, automaticky majú ľudia pocit, že vás môžu hodnotiť. Bola som na Miss, robím v televízii, takže viem, o čom hovorím. Kritika vás posúva ďalej a ja ju prijímam od ľudí, ktorých si vážim a sú profesionáli v tom, čo robia, s veľkou pokorou. Zatiaľ sa neviem povzniesť nad nepríjemné až nenávistné komentáre od ľudí, ktorí zostávajú v diskusiách v anonymite. Aj keď sa ich snažím nečítať, žiaľ, moja zvedavosť je väčšia. Viem, že sú tam ľudia, ktorí sa schovávajú za čudné prezývky a vzájomne sa provokujú, sú vulgárni na adresu ľudí, ktorých ani nepoznajú. Ale napriek tomu si to prečítam, a štve ma to, je mi to nepríjemné. Prešla som rôznymi emóciami, bol to smútok, hnev a pýtala som sa prečo. Našťastie, pripúšťam si to čoraz menej,“ uzatvára.