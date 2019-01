Moderátorka TA3 po konflikte s lekárkou Pallovou prišla o prácu. NEČAKANÉ vysvetlenie televízie

Zuzana Závodská pracovala v spravodajskej televízii TA 3 osem rokov. Okrem moderovania spravodajstva sa venuje aj kozmetike. V jednom zo svojich príspevkov, ktoré uverejňuje na internete, sa vyjadrila aj k produktom celebritnej lekárky Aleny Pallovej zo známej kliniky estetickej medicíny. Kozmetiku, ktorá sa považuje za luxusnú, označila za pýšenie sa cudzím perím, pretože ich nevyvinula celkom sama a tiež produkty veľmi nevychválila.

Doktorka Pallová sa ozvala s tým, že to považuje za narušenie dobrej povesti a okrem zmazania videa žiadala aj ospravedlnenie.

Lekárka je známa nielen tým, že sa stará o vizáž mnohých známych ľudí ale aj haváriou, pri ktorej sa vinou jej nebezpečnej jazdy vážne zranila žena. Vyzerá to tak, že v boji so Závodskou zvíťazila.

Pravda je len jedna

Zuzana Závodská na sociálnej sieti totiž napísala: „Dnešným dňom so mnou v TV TA3 v nadväznosti na nedávne medializované udalosti, po takmer ôsmich rokoch, ukončili spoluprácu. Poďakovala som sa a zaželala vedeniu veľa zdravia a múdrych rozhodnutí. Jedným z nich mi odo dneška zmenili život a som im za to vďačná. Rada by som pracovala niekde, kde si ma budú vážiť nielen pre moje schopnosti a skúsenosti, ale aj pre to, akým som človekom. Rada by som sa tiež jedného dňa zobudila do krajiny, kde sme si pred právom a spravodlivosťou, ako hovorí aj Atticus Finch v krásnej knižke Harper Leeovej Nezabíjajte vtáčika, všetci rovní, pretože pravda, pravda je len jedna. Vždy. A spolu s láskou zvíťazia nad lžou a nenávisťou. A nie, že nie.“

Pod jej statusom sa okamžite rozprúdila debata o tom, že jej prepustenie je absurdné, ľudia držia moderátorke palce.

Čo na to televízia?

TA 3 na našu prosbu o vyjadrenie k prepusteniu moderátorky zareagovala takto: „TA3 potvrdzuje ukončenie spolupráce s moderátorkou Zuzanou Závodskou z dôvodu viacerých profesionálnych zlyhaní, ktoré považuje súkromná televízia za internú záležitosť.“

Na doplňujúcu otázku, či súvisí odchod Závodskej s jej kritikou MUDr. Aleny Pallovej, TA3 odpovedala napokon takto:

"Práca v spravodajstve vyžaduje zachovať na verejnosti neutrálny postoj k subjektom, ktoré sa môžu stať predmetom informovania. A to môže byť politická strana, občianske združenie, súkromné firmy a podobne. Moderátor nemôže vedieť, o kom bude v správach informovať. Práve preto moderátor spravodajstva nemôže robiť v akomkoľvek inom médiu, či na verejnosti reklamu, chváliť, ani kritizovať. Moderátori spravodajstva preto nemoderujú komerčné akcie, nesmú vystupovať v žiadnej komerčnej komunikácii a potrebujú súhlas na každý mediálny výstup mimo domovskej televízie, čo sa v tomto prípade nestalo. TA3 potvrdzuje ukončenie spolupráce s moderátorkou Zuzanou Závodskou z dôvodu nielen tohto, ale viacerých profesionálnych zlyhaní, ktoré považuje súkromná televízia za internú záležitosť."

Vyjadrenie moderátorky

Na otázku, či moderátorku niekedy vedenie televízie upozornilo na jej profesionálne zlyhania, odpovedá jednoznačne: „Nie, ale nechcem hodnotiť, ako to mysleli, to si musíte vykomunikovať s nimi,“ povedala nám s tým, že všetky jej vyjadrenia, ktoré napísala na sociálnej sieti, platia. „Ako dôvod bolo uvedené, že som neoznámila, to čomu sa venujem vo svojom voľnom čase. To bolo hlavným dôvodom na ukončenie spolupráce, pretože podľa stanoviska televízie a podľa ich vyhlásenia moja voľnočasová aktivita nie je v súlade so statusom spravodajského moderátora, teda s tým, čo má reprezentovať spravodajský moderátor spravodajskej televízie,“ hovorí Zuzana Závodská.

Priznáva, že nečakala, že kritické hodnotenie nejakého krému na tvár, môže mať takéto následky. „Myslím si, že v demokratickej krajine to nemôže mať takéto následky,“ dodáva.