Moderátorka Vera Wisterová šokuje: Ušla z miesta činu! Vieme, čo spôsobila...

Sú to už dva mesiace, čo moderátorka Vera Wisterová (41) mala ,blbý‘ deň, ako to aj sama nazvala. No spravila ho aj mladej rodine, ktorej spôsobila škodu a z miesta nehody ušla. Dozvedeli sme sa totiž, že známa ryšavka nabúrala v bratislavskom nákupnom centre do vedľa stojaceho auta a odišla bez toho, aby majiteľovi nechala na seba kontakt.

Ignorantka

Podľa nášho zdroja prišla manželka majiteľa poškodeného automobilu k odparkovanému autu v garáži nákupného centra a všimla si, že je riadne obité. Keďže za stieračom, tak ako je to medzi slušnými vodičmi zvykom, nenašla odkaz s kontaktom na osobu, ktorá nehodu spôsobila, zavolala svojho manžela ako majiteľa auta a spolu sa obrátili na bezpečnostnú službu centra.

Tá z kamerového záznamu zistila celý priebeh incidentu, potvrdila, že im do auta nabúrala vodička vedľa stojaceho auta. Napriek tomu, že si svojho skutku bola vedomá, pretože ako ukázal kamerový záznam, z auta vystúpila a obzrela si, čo práve spravila, z miesta nehody odišla. SBS nákupného centra môže evidenčné číslo vozidla poskytnúť len polícii. Manželia na policajtov čakali tri hodiny napriek tomu, že na linku 158 volali trikrát s tým, že mladá pani musí ísť do pôrodnice. Čakala tak v garáži tesne pred pôrodom... Po príchode si privolaní policajti vyžiadali kamerový záznam a podľa EČV kontaktovali vodičku. Na prekvapenie majiteľa poškodeného auta sa v nákupnom centre zrazu objavila vinníčka.

Konexie?

Je to neštandardný postup polície, pretože keď vodič z miesta nehody ujde, automaticky má byť obvinený zo spáchania trestného činu. No tým, že sa Vera Wisterová po čase na miesto činu vrátila, obišla iba s pokutou päťdesiat eur. Prečo k nej boli policajti neštandardne ústretoví, nevedno… Ako však reagovala, keď ju majiteľ auta konfrontoval otázkou, prečo nenechala na seba kontakt a ušla?! „Moderátorka sa ohradila, že mala ,blbý‘ deň. To, že ho spôsobila aj ďalším ľuďom, navyše žene, ktorá išla práve rodiť, ju už evidentne netrápilo,“ skonštatoval náš zdroj prítomný pri riešení nepríjemnej situácie. Majiteľovi auta pritom pri náraze poškodila nárazník a predné svetlo a tým spôsobila škodu vo výške tri a pol tisíca eur. Veru sme kontaktovali, ale na náš telefonát nereagovala.