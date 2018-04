Módna ikona Anna Wintourová (68) má prísť o miesto. Drží si ho už 30 rokov

Sú to len fámy, alebo si americká mutácia časopisu Vogue bude musieť zvykať na iné móresy?

Šéfredaktorka americkej mutácie lifestylového a módneho magazínu Vogue sa stala už dávno žijúcou legendou. Žena, ktorá je verná jednému účesu vraj už od tínedžerského veku a nemení ani typické okuliare je extrémne prísna nielen na seba ale aj na svojich zamestnancov. Ak ste videli film Diabol nosí Pradu s Meryl Streepovou, tak ste trochu nahliadli do jej spôsobu života. Snímka je vraj inšpirovaná práve Annou Wintourovou.

Wintourová si svoju pozíciu vo Vogue drží už 30 rokov - teraz sa šušká, že by sa neuveriteľné malo stať skutočnosťou. Podľa niektorých zahraničných médií by k jej výmene malo dôjsť v júli, po svadbe jej dcéry Bee Shafferovej (30). Berie Francesca Carrozziniho, syna zosnulého editora talianskej mutácie Vogue.

Rozplakala ho

A kto má Wintourovú nahradiť? Skloňuje sa meno Edwarda Enninfula (46), ktorý len rok šéfuje britskému Vogue. Mimochodom, práve tohto muža sa vraj podarilo ikonickej Anne rozplakať. Ako? Podaril sa jej totiž husársky kúsok. Zariadila, aby sa na londýnskom Fashion Weeku objavil vzácny hosť - britská kráľovná Alžbeta II. Počas prehliadky sedela vedľa nej v prvom rade. Edward Enninful, prvý muž britskej verzie Vogue však chýbal. Keď sa dozvedel, čo mu ušlo, nezadržal slzy...

Kým sa šíria správy o odchode Wintourovej, samotný Vogue ich popiera. Nie je to prvý raz, čo sa podobná fáma rozšírila, je však pravda, že tridsať rokov je už slušné číslo. Ak by sa vrátila do Londýna, kde odštartovala svoju kariéru v britskej verzii Harper's Bazaar. Veď uvidíme, či sa táto ikona udrží na svojom mieste aj naďalej.