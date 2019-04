VIDEO: Módna návrhárka Rebecca Justh sa nekašle: Na pleci koža z krokodíla a pravé kožušiny!

Kto pozná Rebeccu Justh, vie, že farby, výrazné doplnky a šperky k nej skrátka patria. Rozhodne sa nezaraďuje ku konzervatívnym ženám. Miluje extravaganciu a taký je aj jej šatník. „Veľa vecí si šijem sama, no vždy si niečo donesiem aj zo zahraničia. Buď sú to topánky, alebo kabelky, a občas neodolám aj oblečeniu,“ prezradila nám Rebecca, ktorej skrine a skrinky na topánky doslova praskajú vo švíkoch.

Večne nabitá

Osobitnou kapitolou sú kabelky, ktoré musia ladiť k topánkam. Asi si viete predstaviť, koľko kúskov musí mať doma, keď je schopná sa aj trikrát denne prezliecť a ku každému outfitu zvolí iné topánky a kabelky. „Som tým známa, keď celý deň behám a mám rôzne stretnutia, mením aj oblečenia. Iné sa hodí na míting s obchodným partnerom, iné na stretnutie s kamarátkou a iné na nákup potravín,“ smeje sa žena plná energie, ktorá rozhodne nepôsobí ako šesťdesiatnička.

Žiadna umelina

Prečo vlastne miluje všetko farebné, nápadné a nevšedné? Jej imidž odráža jej povahu a nadhľad, pretože je jej ľahostajné, či sa to páči okoliu. Hlavne, že je spokojná ona sama. Zbierke Rebecciných kabeliek a topánok sa však určite nepotešia ochranári zvierat, no ona to vníma s vlastnou optikou: „Vyrába sa to pre ľudí, tak prečo nie? Pravá koža či kožušina je príjemná na nosenie a sú to kúsky, ktoré vydržia niekoľko generácií. Jednu kabelku z krokodíla mám ešte po babičke a je to nadčasový kúsok. Druhú som si doniesla z Bali. Ľudia tam z takýchto predajov žijú!“ V skriniach má aj kabelky z pravých kožušín, ktoré sú jej obľúbenými doplnkami outfitov v zime a veľmi si pochvaľuje ich príjemnosť. V jej šatníku sú aj kúsky z hadej kože, ktoré má tón v tóne zladené pri kabelkách a aj topánkach.