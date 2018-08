MÓDNA POLÍCIA: Štýlový boj Jasminy Alagič a Dary Rolins, Adela v netradičnom účese a prišli aj farmári

Davy priaznivcov všetkých šou, relácií a televíznych seriálov Markízy sa v sobotu vybrali do Záhorskej Bystrice. Markíza opäť otvorila dvere pre svojich divákov a pozvala všetky celebrity, ktoré majú s televíziu čo dočinenia.

Mnohí so záujmom sledovali stretnutie Dary Rolins s Jasminou Alagič. Ani jedna nestratila z tváre úsmev, jednoducho profesionálky sa nedali vyviesť z miery. Prítomné ženy si obe Rytmusové frajerky - jednu bývalú a druhú súčasnú - so záujmom prezerali. Vybrať, ktorej to pristalo viac, nebolo vôbec jednoduché.

Ukázali sa aj účastníci Farmy a Adela, na potešenie mnohých, časť akcie moderovala.

