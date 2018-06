MÓDNA POLÍCIA zo Slovenky roka 2018: Krajčiová konečne ukázala bruško, vyprsená Habancová a odhalené stehno Chomistekovej

Tradície a takisto aj ženy si treba ctiť a to bolo aj včerajšie heslo Slovenky roka 2018. Najviac bola pri preberaní ceny za umenie a kultúru dojatá speváčka Katarína Hasprová, ktorú sprevádzal manžel Ivan Vojtek. Počas večera si cenu prebrala v bielej róbe, no na raute sa objavila v tielku a voľných nohaviciach s pudlom."Je to tak pohodlnejšie," prezradila na margo svojho výberu, ktorým viacerých zaskočila...

Tradičné, ale aj sexi

Niektoré dámy, ako napríklad bývalá markizáčka Eva Černá či Alena Heribanová s dcérou Tamarou prišli oblečené v tradičných krokoch. Vzdali tak hold našim zvykom a tradíciám.

Naopak na zvodnú strunu zahrala bývalá misska Karolína Chomisteková či Lucia Forman Habancová, ktorá zaskočila "nadupaným" dekoltom. Viac fotografií TU!

Ocenené Slovenky roka 2018:

Biznis a manažment

Slavomíra Blahušiaková - výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s. Sklené Teplice

Umenie a kultúra

Katarína Hasprová - speváčka a herečka

Média a komunikácia

Mgr. Kristína Kovešová - reportérka TV Markíza

Veda a výskum

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. - výtvarníčka, vedkyňa v oblasti architektúry

Vzdelávanie a podpora mladých talentov

Mgr. Marta Bačíková - riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave

Zdravotníctvo

Doc.Mudr. Silvia Toporcerová, Phd. MBA - vedúci lekár a garant Reprodukčnej medicíny

Šport

Magdaléna Rybáriková - profesionálna tenistka

Charita

MUDr. Katarína Šimovičová