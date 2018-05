Mrazivá otvorenosť Maje Velšicovej po infarktoch: Na čo človek myslí, keď sa ocitá NA POKRAJI smrti?

Keď sa povie Maja Velšicová (81), každý si vybaví neuveriteľne pozitívnu ženu, ktorá ide na plný plyn. Pred dvoma rokmi oslavovala v divadle po predstavení Prostitútky svoju osemdesiatku do ranných hodín. Jej synovia Mário a Boris Slivkovci skonštatovali, že má viac energie ako oni. Herečka a speváčka, ktorá sa v piatok 13. apríla ocitla v ohrození života, je naozaj neuveriteľná. Pár dní po tom, ako prekonala infarkt, nám ešte z nemocničného lôžka odkázala: „Chválabohu, to najhoršie mám za sebou. Teraz už len nabrať kondíciu a utekať na javisko. Srdiečko nech si desať dní oddýchne, pár dní si polebedím a potom idem pracovať. Keby som ostala sedieť doma, veľmi rýchlo by som odišla. Natrvalo... Hrať musím, to je môj život.“

Energiu jej vtedy dodalo takmer dvesto esemesiek od kolegov aj fanúšikov. „Boli to všetko krásne slová. Zistila som, že keď je zle, divák sa nebojí vyjadriť aj sympatie, ktoré sú hlboko v ňom. Podporili ma aj kolegovia z Brezna, Martina, Turčianskych Teplíc… dojalo ma to. Viete, na to nie je človek v normálnom živote zvyknutý. Pracujete, stretávate sa, zdravíte sa, ale keď sa stane takáto vec, ako sa stala mne, odrazu sa kvalita vzťahov mení, cítiť v nej také „doboprajno“. Mnoho ľudí mi napísalo: Modlíme sa za teba...“

Podpora človeka v zlej chvíli je dôležitá: „Veľmi mi to pomáhalo. To nie je narcizmus, to je pocit, že nie ste sama na svete, keď ste nešťastná, keď sa niečo stane.“

Čo sa vlastne stalo?

Herečka sa o piatej ráno zobudila s pocitom tlaku na hrudníku. „Hovorím si, ejha, to nie je dobre. Vyšla som na terasu a chodila som. Chodila som do desiatej, predýchavala. Až potom som si zavolala sanitku. Odviezli ma a musela som bojovať o život,“ hovorí. Svoje váhanie nazýva veľmi priamo: „Bola som voči svojmu srdcu necitlivá, nepozorná a neúctivá. Registrovala som jeho signály, ale nesprávala som sa adekvátne. Možno je to aj nevedomosť, možno aj ľahostajnosť voči svojmu zdraviu. Nemala som to podceniť. Ja som totiž mala infarkty dva,“ šokuje. Jeden prekonala asi pred mesiacom pred touto príhodou, ale vtedy si myslela, že bolesti a tlak boli len z chrbtice.

Kúpi si tlakomer

Maja Velšicová do dnešných dní ani nevedela, čo je acylpyrín. „Teraz sa mi to vrátilo po hrstiach,“ smeje sa. „Po hrstiach jem lieky a moje telo sa ide zblázniť,“ dodáva s tým, že si konečne zadováži aj tlakomer. Na jej srdce bude dohliadať známy kardiológ Viliam Fischer. Už si s ním dohovorila napríklad, že môže piť kávu a tiež to vytúžené javisko. „Ale aj on má svoje podmienky, ktoré budú ovplyvňovať môj ďalší život,“ hovorí. Už si nesadne za volant, aby išla na otočku do Banskej Bystrice odohrať predstavenie a o druhej ráno prišla domov. Všetko sa však vraj dá zariadiť.

V duchu bola so synmi

Ako reaguje človek, keď sa ocitá v takej krajnej situácii? „Mysľou vám prebehnú tisíce zážitkov, tisíce spomienok, tisíce vecí, ktorých sa chcete zachytiť, aby ste tu ešte ostali. Nerozmýšľate, či sa to podarí, telo sa len podvedome zachytáva príjemných okamihov. Uvedomovala som si, že je zle, ale stále som nechcela veriť, že mám infarkt. Mne sa to predsa nemôže stať! Myslela som si, že som nepostihnuteľná, že smrť má na javisko zakázaný vstup,“ hovorí.

Po krátkej odmlke dodá: „Niekedy je herec maximálne unavený, ale potom prichádza potlesk, diváci, ktorí vás dokonca aj pohladia a na všetko zlé sa zabudne...“ Herečka netají, že v kritických chvíľach bola mysľou pri synoch – Borisovi, ktorý žije v USA, a Máriovi, ktorý bol práve v Paríži. „Každá matka myslí len na tých svojich najbližších. Ale nemyslela som na nich tak, že tu už nebudem, len som bola s nimi v duchu. Ja som sa nelúčila, lebo som verila, že sa z toho musím vyškriabať.“

Neuveriteľná náhoda

Maja Velšicová len pred troma týždňami pred vážnym infarktom nakrúcala epizódu pripravovaného seriálu o záchranároch. Hrala ženu, ktorá spadla zo stoličky tak nešťastne, že si rozbila hlavu o stôl. Musela ju odviezť sanitka. „Tým, že je v sanitke aj tak málo priestoru a musel tam byť aj kameraman a zvukár, bolo to desivé. Povedala som si: Bože, daj, aby som nikdy nemusela takto ležať v sanitke naozaj. A bác, prišiel infarkt. Záchranári, ktorí ma viezli do nemocnice, boli úžasní. Vnímala som, ako sanitka húka celým mestom, videli, že je zle...“

Nezrušila tolkšou

Herečka sa už pár dní po prepustení z nemocnice rozhodla postaviť na javisko, pretože sľúbila, že nezruší svoj tolkšou. "Po celý čas bol v hľadisku aj kardiológ, profesor Viliam Fischer, ktorý na mňa dohliadal. Zvládla som to všetko, dojalo ma, že prišlo toľko ľudí," povedala nám. Maja Velšicová vie, že musí svoj život prispôsobiť zdravotnému stavu ale ako zadné vrátka si necháva ešte nejaké sny. "Veľmi by som chcela vidieť Petrohrad," prezrádza.