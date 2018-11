Slávka Halčáková predstavila svoju eko domácnosť. ŠOKOVALA vyjadreniami o odpadoch

Herečke na čistú domácnosť stačí ocot a sóda bikarbóna. Mydlá si vyrába vlastné, na nákupe s igelitkou by ste Slávku Halčákovú určite nestretli a jednu plastovú nádobu využije až päťdesiatkrát. Prezradila nám, ako to robí a poradila kopu tipov. „Bea Johnson, priekopníčka bezodpadového životného štýlu, za rok vyprodukuje toľko odpadu, že sa zmestí do zaváraninovej fľaše. Tiež som sa okrem separácie začala zaoberať aj minimalizovaním odpadu. Zatiaľ som iba na začiatku, ale nezačala som tým, že by som v zápale všetko z plastu povyhadzovala. Postupne sa snažíme prípravky domíňať, niečo darujem a učíme sa odbúravať naučené stereotypy a nekupovať nepotrebné veci. Ale priznám sa, ešte kúpim domov aj nejakú hlúposť,“ vraví herečka.

Každý z nás vyhodí kilo odpadu denne!

Separovanie a minimalizovanie odpadu je pre mnohých stále iba módny výstrelok. No z reálnych štatistík mrazí. „Na Slovensku sa vyprodukuje takmer dva milióny ton komunálneho odpadu ročne. Na jednu osobu je to približne tristopäťdesiatdeväť kilogramov, teda každý z nás vyhodí kilo odpadu denne. To sú strašné čísla. Ja sa za „svojich“ tristošesťdesiat kíl za rok cítim zodpovedná, preto má pre mňa zmysel, keď to pre začiatok za každého člena našej rodiny zredukujeme aspoň na polovicu,“ hovorí Slávka. Krúti hlavou aj nad faktom, že iba dvanásť percent odpadu sa u nás vytriedi, a preto Slovensku právom v rámci Európskej únie patria posledné priečky. Slávka svoj boj so zbytočným odpadom začala triedením vlastných krémov v kúpeľni aj fľašiek so šampónmi a čistiacimi prostriedkami. Zistila, že mať na každý kút iný prostriedok je plytvanie. „Používala som síce eko prostriedky, ale bolo ich príliš veľa a aj obalov. Teraz fungujem prioritne na čapovanom octe a sóde bikarbóne,“ hovorí.

Takto začala

Všetky čistiace prostriedky chodíme čapovať – do práčky aj umývačky riadu. Nádoby z gélov na pranie som nevyhodila. Nechávam si do nich čapovať. Jednu plastovú fľašu alebo nádobu takto môžete použiť aj päťdesiatkrát.

Ako leštidlo používame ocot, tablety do umývačky máme zatiaľ v biodegradovateľných obaloch. Na bielenie a čistenie škvŕn čapujeme puer – perkarbonát sodný – praciu sódu, má dezinfekčný a bieliaci účinok, odstraňuje aj vodný kameň mydlo, pleseň.

Na pranie čapujeme prací gél z mydlových orechov a ja si tam ešte pridávam svoje vonné silice. Aviváž mám zatiaľ ešte zo svojich šialených zásob, ekologickú, ale ten obal nie je úplne v pohode.

Ocot čapujeme vo veľkom do sklenených fliaš a používam ho už roky ako moja mama na všetko od čistenia chladničky cez dezinfekciu sanity až po čistenie škvŕn od fixiek. Riedim si ho vodou a pridávam čajovníkovú, mätovú a citrónovú silicu. Sú antibakteriálne a dezinfekčné a všetko, čo čistím touto zmesou, potom pekne vonia. Ocot po chvíli vyprchá a ostane vôňa silíc.

V Bratislave je viac možností čapovania: napr. Mydlinka, Dobrožrúti, Slnečnica.

V Trenčíne u svokry chodím do obchodíka Bezobalis, odtiaľ mám rôzne bezobalové vychytávky a výborné rady od nadšených majiteľov. n Funguje to jednoducho, prídete s vlastnými nádobami a načapujete si, čo potrebujete. Poradia vám.

Základ je sóda a ocot

„V domácnosti používam často sódu bikarbónu a ocot. Aj do umývačky, do práčky. Napríklad minule sa nám rozliala fixka na bielu látku. Bola z toho obrovská zelená škvrna, bola som z toho nešťastná, ale skúsila som na to dať ocot a krásne sa to vyčistilo. Ešte som to dala oprať do práčky s puerom a bolo to bez fľaku,“ pochvaľuje si. Je to jeden z trikov, ktorý našla v knihe od Bey Johnson.