Na Valentína bez chlapov: Takto oslávia sviatok zamilovaných známe sestry!

Len v novembri médiám priznala, že má čerstvý vzťah, no dnes už je minulosťou. Napriek tomu prišla Daniela so sestrou Veronikou do spoločnosti veselá a obe prezradili aj to, ako strávia Valentína.

Dvojičkovská stratégia

Známe dvojčatá si obliekli rovnaké nohavice, tvrdia však, že obliekaniu „ako vajce vajcu“ sa vyhýbajú a ani na nákupy nevyrážajú spolu. „Najviac chodím nakupovať s manželom. Keď vidím niečo pekné, čo by sa mohlo páčiť aj sestre, kúpim aj jej. Máme rady podobný štýl. Sme síce zladené, ale snažíme sa neobliekať rovnako,“ vysvetlila Veronika a sestra ju so smiechom doplnila: „Niekedy to však vypáli tak, že sa oblečieme rovnako a je to zvláštne. Ale aj vtedy máme aspoň iné kabelky, topánky, vlasy… Nech je to trochu rozbité,“ vysvetľuje „dvojičkovskú stratégiu“ Daniela.

Oblečenie si vraj málokedy požičiavajú a darčeky si kupujú navzájom. „Na tridsiatku sme si kúpili navzájom kabelky,“ prezradili a odhalili aj valentínske plány. Nielen Daniela je nezadaná, na sviatok zamilovaných ostane bez lásky aj Veronika. Keďže jej manžel bude pracovne v Quebecu, idú na dámsku jazdu do Tatier.