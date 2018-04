Nahnevaná filmová historička Eva Filová o predposr....ti verejnoprávnej televízie: Sme na tom ako pred 50 rokmi

Na Veľkonočný pondelok odvysielala RTVS film Baba z ľadu, ktorý už pozbieral ocenenia aj v zahraničí. Po tom, ako diváci zistili, že snímku nevideli v plnej verzii, pustili sa do kritiky televízie. Z filmu bola totiž vystrihnutá intímna scéna dvoch hlavných predstaviteľov. Vdova Hana, ktorú stvárnila Zuzana Kronerová, a otužilec Broňa, ktorého si zahral Pavel Nový, sa v nej snažia o milovanie, ktoré sa však celkom nedarí. Narážajú totiž na problém, ktorý tak nespravodlivo prichádza s vekom. Hana v jednom momente vstáva a ide do kuchyne hľadať olej…

Nemôže nikoho pohoršiť

RTVS, ktorá sa koprodukčne zúčastnila na výrobe tohto filmu, sa obhajuje tým, že je v ňom erotika. Keby ho neuviedla v televíznej verzii, musela by ho označiť ako program nevhodný a neprístupný do 18 rokov a vysielať ho až po desiatej hodine večer. Celkom iný názor má však Mgr. Eva Filová, ArtD. z Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. „Film je o tom, že aj v staršom veku sa dá prežívať láska, dajú sa objavovať a skúšať nové veci. Šesťdesiatnička Hana sa vzoprie voči zaužívanej role, podľa ktorej by sa mala do konca svojich dní vzorne starať o svoje odrastené deti a o vnúčatá, a rezignovať na svoje záujmy. Lenže to nie je fér,“ hovorí.

Podľa filmovej historičky by sme mohli byť vďační za to, že takéto dielo vzniklo, pretože kvalitných filmových rolí zrelých a starnúcich žien je málo: „A ešte aj tie sa dostanú k divákovi oklieštené. Sexuálna scéna, ktorá bola pre televízne vysielanie z filmu vystrihnutá, je nevinná a ťažko môže niekoho pohoršiť. Hovorí skôr o frustrácii, o tom, že sex nie je všetko a dôležitejší je vzťah a partnerské porozumenie. Hana dlho nemala sexuálneho partnera a má problém, preto hľadá riešenie – ako lubrikant použije olivový olej. Bernardo Bertolucci vo svojom Poslednom tangu v Paríži použil ako lubrikant maslo a išlo o onakvejšiu, dokonca vraj nesimulovanú scénu. To, čo si domýšľame v Babe z ľadu, sa odohráva mimo obrazu – v ňom vidíme len časť nahého prsníka a zadku. Nič viac.“

Alibizmus zákona

Pedagogička z VŠMU má aj inú predstavu o výklade audiovizuálneho zákona, ktorým sa obhajuje RTVS. „Film Baba z ľadu je uvádzaný ako vhodný pre mládež od 15 rokov. Podľa Zákona o audiovízii z roku 2015 ‚audiovizuálne dielo určené len dospelým je audiovizuálne dielo, ktoré môže svojím charakterom alebo obsahom ohroziť vývin fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov, najmä také audiovizuálne dielo, ktoré obsahuje pornografiu alebo hrubé, či neodôvodnené násilie‘. O pornografii v danom prípade nemôže byť reč. Vyhláška o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel z roku 2007 klasifikuje ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov ‚sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie‘, pre vekovú skupinu do 18 rokov ‚zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami‘.“ Takéto znenie je podľa odborníčky však alibistické – každý si ho vysvetlí po svojom, podobne ako si pod pojmom deviácia každý predstaví niečo iné.

Olivový olej ako erotická pomôcka?

„Je olivový olej erotickou pomôckou vyrobenou výlučne na prezentáciu erotiky?“ pýta sa Eva Filová. „Sotva. Napriek tomu, že bola celá posteľová scéna vystrihnutá, film bol v programe uvedený ako nevhodný do 15 rokov. Paradox, nie? Pre porovnanie: na Veľký piatok už od rána bežalo v televízii toľko utrpenia – v podobe prenasledovania, mučenia a násilnej smrti – a to nikoho nepoburuje? Zákon má ochraňovať maloletých od ,fyzického, psychického alebo verbálneho násilia‘ a ,prejavov spôsobujúcich pocit strachu, depresie, bezmocnosti‘. Dodnes si vybavujem vzrušenie okolo filmu Umučenie Krista (2004), ktorý bol cirkvou vychvaľovaný pre vraj uveriteľné, ,realisticky‘ zobrazené utrpenie. Išlo pritom o dvojhodinové jatky, predvedené v autorskej licencii akčného veterána Mela Gibsona.“

Právo na plnú verziu

Filmová historička považuje takýto spôsob zasahovania do diela za signál, že čosi v našej spoločnosti nie je v poriadku. „Takto chceme deti ochraňovať pred sexuálnou výchovou? Cez deň do nich všetkými spôsobmi a kanálmi nahustíme ukrižovanie, večer sa pomodliť a spať. Nečudujme sa, ak potom informácie vyhľadávajú na internete, kde na nich číhajú konšpirácie a úchylovia,“ hovorí. Pýta sa tiež, že ak mala oklieštená verzia Baby z ľadu chrániť adolescentov sediacich o pol deviatej večer pred televízorom, koho mala chrániť tá istá verzia vysielaná v repríze po polnoci. „Ako dospelý divák a platiaci koncesionár mám právo na plnú verziu!“ dodáva.

Zaspali dobu

Verejnoprávna televízia podľa nej akoby zaspala dobu a podliehala lobistickým tlakom – politickým a cirkevným. „Prípad Baby z ľadu zapadá do tejto ,predposranosti‘ – keď sa nejaký dobrák rozhodol Veľkonočný pondelok ,nezasviniť‘ nevinnou posteľovou scénou a vyrobil si vstupenku do neba,“ nedáva si servítku pred ústa. „Babu z ľadu koprodukovala RTVS aj Česká televízia – tá ju však odvysielala bez zmien. Česká televízia je podpísaná aj pod nedávno premiérovaným filmom Prezident Blaník. Ide o politickú, až nekorektnú satiru, ktorej aktérmi sú skutoční kandidáti na českého prezidenta, dokonca tam vystupuje duch Václava Havla. Dalo by sa niečo také nakrútiť u nás?“ kladie opäť rečnícku otázku.

Úzkoprsý puritanizmus

Na otázku, či sa aj v minulosti objavovali prípady cenzurovania „nemravného obsahu“, Eva Filová odpovedá: „V publikáciách o cenzúre je často uvádzaný prípad českého filmu Gustava Machatého Extase z roku 1933, ktorý sa zachoval vo viacerých verziách a pre distribúciu v rôznych krajinách bol prestrihávaný a upravovaný. Skracovala sa prírodná scéna s nahou hlavnou predstaviteľkou, sexuálna scéna, vypúšťala sa scéna s rozvodovým konaním a párením koní v topoľčianskom žrebčinci, doplnil sa záver servírujúci iluzívny obraz kompletnej usporiadanej rodiny. Alebo rozruch, ktorý v roku 1965 vyvolal film Miloša Formana Lásky jedné plavovlásky – iritoval nahotou a posteľovou scénou. Na obranu filmu sa vtedy postavili českí aj slovenskí umelci a spísali Vyhlásenie proti demagógii a útočným prejavom plným rozhorčenia, ktoré nemajú nič spoločné s užitočným dialógom a sú ,symptómom spoločensky mimoriadne nebezpečných tendencií‘. Nestor filmovej kritiky Pavel Branko vtedy na obranu filmu napísal, že sa v mene úzkoprsého puritanizmu, morálky a potlačených komplexov útočí na ,najčistejší a najcudnejší československý film posledného obdobia‘. Dnes sme na tom ako pred polstoročím. Akoby sa nič nezmenilo, spoločnosť sa nikam neposunula,“ uzatvára.

Viac dojímavé ako šokujúce

Zuzana Kronerová, ktorá získala za úlohu Hany v Babe z ľadu ocenenie Český lev, hovorí, že ak je vo filme alebo v divadle funkčný a potrebný kúsok nahoty alebo intímna scéna, je to v poriadku. „S kolegom Pavlom Novým sme netočili predsa videoklip a zámerom nebolo šokovať. Scénka je viac dojímavá ako šokujúca. A rozhodne do filmu patrí, absolútne som to rešpektovala… Výsledok je decentný a dojímavý,“ povedala nám pred časom herečka.

Zosnulého režiséra Miloša Formana (†86) milovalo veľa žien, oženil sa trikrát. Tretia manželka Martina bola v OHROZENÍ života

Takto pokračuje kauza Nely Pociskovej a jej duly. Vyjadrenia speváčky hovoria za všetko!

Posteľová kauza Katky Knechtovej nekončí. Ponížený súťažiaci zo SuperStar to nenechal len tak