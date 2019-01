Najdrahší rozvod v histórii? Náplasť za mužovu neveru a zradu môže byť niekedy veľmi príjemná

Prijal ju do zamestnania, potom celé dni počúvala jeho sympatický smiech z vedľajšej kancelárie a zaľúbila sa. Tak sa začala láska momentálne najbohatšieho a najsledovanejšieho zatiaľ manželského páru na svete.

Bol to zhon

MacKenzie Bezos, vtedy ešte Tuttleová, neodolala a svojho nadriadeného Jeffa Bezosa pozvala na rande. Jeffovi zrejme MacKenzie tiež nebola ľahostajná, lebo o tri mesiace už kupoval zásnubný prsteň a o ďalšie tri bola svadba. Písal sa rok 1993 a Bezosovci boli normálnym mladým párom, ktorý žil v jednoizbovom byte na predmestí a zatiaľ len sníval svoj americký sen. Jeff sa však postupne stal najbohatším mužom na svete! Jeho majetok je takmer 140 miliárd dolárov, takže Bezosovcom sa sen plnil nad ich očakávania. Až do 9. januára tohto roku, keď prostredníctvom sociálnej siete oznámili rozchod.

Ideálny manžel

Poďme však na začiatok príbehu. Na počiatku úspechu oboch manželov bola – kniha. Jeffovo podnikanie sa začiatkom 90. rokov totiž začínalo ich predajom. Doviedla ho k tomu zrejme MacKenzie, ktorá už v šiestich napísala svoju prvú knihu. Neskôr vyštudovala angličtinu a literatúru a pokračovala s písaním úspešných románov a popritom ako jedna z prvých zamestnankýň rozbiehala s Jeffom spoločnosť Amazon, ktorú už dnes využíva doslova celý svet. Čas plynul, prišli deti, firma rástla a Bezosovci bohatli. Napriek tomu, že vlastnili obrovský majetok, zostávali jednoduchými ľuďmi. O Jeffovi je známe, že si nikdy nedohadoval stretnutia v práci na skorú rannú hodinu. Potrpel si na to, aby celá rodina spoločne a zdravo raňajkovala. Neskôr MacKenzie rozviezla deti do školy a Jeffa vyložila pred firmou. A ani práca až do noci nebola Jeffovým koníčkom, keďže sa často chváliť, ako rád pomáha s domácimi prácami. MacKenzie vraj vždy ocenila, keď Jeff po večeri poumýval riady a upratal kuchyňu.

Výmena manželiek

Nie je však žiadnym tajomstvom, že už niekoľko mesiacov pred oznámením rozvodu žili manželia oddelene. Tajomstvom už nie je ani to, o čom sa už hodnú chvíľu špekulovalo. Jeff Bezos sa bláznivo zaľúbil do známej televíznej producentky Laury Sanchezovej, ktorá má momentálne rovnaké problémy ako jej milenec. Tiež podala žiadosť o rozvod so svojím manželom, známym hollywoodskym agentom. Po oznámení obidvoch rozvodov sa však prominentní zaľúbenci viac neskrývajú a oficiálne sa spolu objavujú na verejnosti.

Nová najbohatšia žena

Podľa vyjadrení a tipov amerických prestížnych právnikov zaoberajúcich sa rodinným právom by tento ostro sledovaný rozvod nemal trvať dlho a manželia by sa mali rýchlo dohodnúť. Všetci sa zhodli na tom, že príliš bohatí ľudia sú bohatí aj preto, že nemíňajú zbytočne na trovy pre právnikov. Keďže Bezosovci údajne nepodpísali žiadnu predmanželskú zmluvu, podľa amerického práva by sa ich majetok, niečo okolo 137 miliárd dolárov, mal spravodlivo rozdeliť na polovicu. Jeff by tým automaticky klesol v rebríčku najbohatších ľudí, pre MacKenzie by to však automaticky znamenalo, že sa stane najbohatšou ženou sveta. Je však otázne, či o to naozaj stojí a či sa napokon nedohodnú úplne inak. Nakoniec, nebolo by to prvýkrát, keď sa koniec manželstva začal spoločnými vyhláseniami o pretrvávajúcom priateľstve a vzájomnej dohode, ale koniec rozvodu sa už niesol úplne v inom duchu. Na to si však ešte budeme musieť chvíľu počkať.

Aj oni krvácali

O tom, aký drahý môže byť rozpad manželstva, by mu mnohé celebrity mohli rozprávať. Napríklad herec Mel Gibson. Prišiel o veľkú časť majetku, keď jeho manželka Robyn Moore po 30 rokoch podala žiadosť o rozvod. Na účet jej po dvoch rokoch rozvodového konania pribudlo presne 425 miliónov dolárov, čo bola presne polovica odhadovaného majetku Mela Gibsona v čase ich rozchodu v roku 2006.

Ešte celkom dobre obišiel chrobák Paul McCartney. Po strastiplnom a dlhom rozvodovom konaní s modelkou Heather Millsovou jej súd priznal ,,len“ necelých 50 miliónov dolárov, aj keď žiadala niečo vyše 250 miliónov.

Producentka a scenáristka Melissa Mathison, ktorá bola 21 rokov manželkou známeho herca Harrisona Forda, si po ich rozvode zase prilepšila nielen 86 miliónmi, ale získala aj právo na príjmy zo všetkých Fordových filmov, ktoré natočil počas ich manželstva. Vždy keď v telke pozeráte Hviezdne vojny alebo príbehy Indiana Jonesa, Melissa má dôvod na úsmev.