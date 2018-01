Bývalá moderátorka Andrea Ušiaková sa zbavuje zahustených vlasov aj umelých nechtov. Neuveríte, čo jej stačí k sviežej pleti

„Popularitu som si užívala, bavilo ma to. Bola som dievča z malého mesta a nedúfala som, že sa dostanem do televízie. A to zo seba nechcem robiť žiadnu skromnú dušu. Dnes som však rada, že už takto nežijem, je to fakt povrchné. Patrilo to k mojej mladosti a nemôžem povedať, že ľutujem niečo, čo som v živote zažila,“ pre Šarm kedysi priznala Andrea, ktorá dnes pracuje ako módna konzultantka pre exkluzívny pražský salón. Teraz nám opäť dovolila nahliadnuť do súkromia. Ukázala nám, ako to vyzerá v jej kúpeľni, a prezradila triky v boji proti vráskam.

Stačí málo

Andrea vo svojej kúpeľni našla stabilné miesto pre jednu kozmetickú značku. Aspoň čo sa týka prípravkov na pleť, snaží sa nemiešať hrušky s jablkami. „Pokiaľ ide o krémy, obľúbila som si značku Kiehls. Našla som tam rôzne séra, oživujúce koncentráty, ktoré mojej pleti vyhovujú. Používam ich na krk a dekolt,“ vysvetľuje bývalá moderátorka. Jej recept na sviežu pleť nie je iba v kozmetike. „Dostatok spánku a veľa vody – to u mňa zaručene funguje. Keď mám silný pocit vysušenia tváre, dám si počas dňa na pleť termálnu vodu v spreji.“ Raz za čas si doma urobí i masku zo žĺtka, z citróna a olivového oleja. Inak používa masky na hĺbkové čistenie rovnakej značky ako krémy. Dvakrát do roka si dopraje kozmetické ošetrenie luxusnou kozmetikou La Prairie, absolvovala už aj chemický píling a plánuje skúsiť plazmalifting.

Návrat k prirodzenosti

Veľmi suché vlasy trápia mnohé ženy a ani Andrea nie je výnimka. Okrem bežných prípravkov si doma robí zábal z olivového oleja. „Mám zničené vlasy aj preto, že si ich dlhodobo farbím. Kvôli celkovému zregenerovaniu som si dala spoje na vlasy, ktoré som mala na zahustenie, odpojiť a vlasy výrazne skrátiť.“ Návrat k prirodzenosti vyhlásila aj v prípade nechtov. „Dlhé roky som nosila umelé nechty, ale asi pred štyrmi mesiacmi som sa rozhodla, že dám opäť šancu svojim vlastným. Takže momentálne čakám, kedy sa dajú dohromady…“ priznáva s úsmevom. Čo sa týka farieb, preferuje červené nechty, ale občas má náladu aj na prirodzené a vtedy si ich nalakuje iba svetlým telovým odtieňom. Zatiaľ čo manikúru zvládne hravo, na pedikúru si zájde do salóna približne každé dva mesiace a v lete raz za mesiac.