Najnemotornejší z Oteckov Vlado Kobielsky prevalcoval kolegu. Na čo siahne, to sa mu darí

Po tom, čo Vlado Kobielsky vystriedal kolegu Roba Jakaba v kresle kapitána relácie Dobre vedieť, relácia trhá rekordy sledovanosti. Súťažná celebritná šou je na televíznych obrazovkách od roku 2016. Zatiaľ ju poznamenali dva menšie škandáliky, ktoré jej mohli o čosi zvýšiť sledovanosť. Najskôr to bol rozvod moderátora relácie Rasťa Sokola (49), ktorý si dal s manželkou Katkou zbohom po dvadsiatich siedmich rokoch. Druhýkrát sa relácia dostala ešte viac do povedomia, keď televízia Markíza dala zbohom jednému z ťahúňov, kapitánovi Robovi Jakabovi. Na jeho stoličku si sadol milovaný seriálový otecko Vlado Kobielsky.

A práve odkedy sa objavil v súťaži on, krivka sledovanosti relácie rapídne stúpa. Vlado Kobielsky je asi magnetom na úspech, pretože aj seriál Oteckovia, kde hrá roztržitého Mareka, sa teší výraznej popularite. Čo na tento úspech hovorí? „Je to, samozrejme, príjemný pocit. Televízia sa rozhodla inovovať reláciu zmenou kapitána, prestavbou štúdia a aj naším prístupom k otázkam,“ povedal nám Kobielsky. Hoci však patrí k veľkým obľúbencom, ani on nemá všade otvorené dvere dokorán. „Som rád, že po konkurze, na ktorom sa zúčastnilo viacero kolegov, si vybrali mňa,“ dodal herec, ktorý sa drží nohami pri zemi.

Práca ich nerozdelí

Na jednej strane je teda potešený Vlado Kobielsky, na druhej strane Robo Jakab, ktorý prišiel o jeden príjem do rodinného rozpočtu. Herci však takéto zmeny nemôžu brať osobne, inak by sa v ich brandži už nikto s nikým nebavil. A teda ani Robo Jakab sa vraj na Vlada Kobielskeho za to, že mu vyfúkol flek, nehnevá. „Keď sa niekto, kto je zadávateľ relácie, rozhodne pre zmenu, my herci to vždy musíme brať s nadhľadom a tešiť sa na ďalšie príležitosti. S Robom sme dlhoroční kamaráti,“ prízvukuje herec s tým, že ani medializácia týchto zmien ich dvoch nerozháda.