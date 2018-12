Najobľúbenejšia svokra Gizka Oňová prezradila, ako ju potrápila menopauza a aké dary dostala na sedemdesiatku

Internetová encyklopédia Wikipédia ju robí o štyri dni mladšou, keďže ako deň jej narodenia uvádza piaty december. Televízna svokra sa však narodila hneď prvý deň v mesiaci. „Vidíte, omladili ma o štyri dni, ale nič si z toho nerobím. Dožila som sa sedemdesiatky, aj keď si neviem so sebou vyúčtovať tie roky,“ priznáva s humorom pani Gizka, ktorá na svoj vek nevyzerá a energiu by mohla rozdávať. Hneď ďalej vtipkuje: „Pretvarujem sa, vždy to hovorím každému. Všetci mi na to povedia, že sa teda viem dokonale pretvarovať. To asi preto, lebo som sa zase stala herečkou. Po štyroch rokoch odmlky som po muzikáli Mníšky dostala ponuku do výbornej divadelnej komédie Klimaktérium. Hráme tam úžasné baby, tri Zuzky – Kocúriková, Vačková, Tlučková, Jeanette Švoňavská a ďalšie výborné herečky. Hovoríme o téme, ktorá je u nás stále, žiaľ, tabu,“ teší sa z pracovnej príležitosti jubilantka.

Vieme, prečo si krásna herečka sviatky neužije. Môže za to prestížny džob!

Posmeľuje ženy

Gizka si pochvaľuje, že o citlivej ženskej téme, ako je prechod, hovoria zábavnou formou, a myslí si, že tak pomáhajú dámam, ktoré práve týmto obdobím prechádzajú. „Ženy od nás odchádzajú posmelené, pochopia, že treba o tom hovoriť aj s partnerom. Veď naši muži tiež budú potrebovať našu toleranciu v období, keď ich postihne andropauza. My máme menopauzu, oni andropauzu a to sú obdobia, keď hormóny s nami robia niekedy nevysvetliteľné veci. Hlavne sa mení nálada a to si na určitý čas vyžaduje partnerovu toleranciu,“ upozorňuje Gizka. Keď sa jej spýtame, ako s menopauzou bojovala ona, opäť odpovie s humorom. „Ja už som sa musela na klimaktérium rozpamätať, lebo som ho mala tak dávno, keďže mám sedemdesiatku. Musím priznať, že u mňa neprešla tak hladko ako u niektorých žien. Trvalo asi dva-tri roky, brala som prírodné produkty na upokojenie. No bola som si vedomá toho, že toto obdobie prejde, treba len vydržať. A najmä treba otvorene o tých veciach hovoriť,“ podotýka čerstvá sedemdesiatnička.

Zuzane Marošovej sa televízne ani divadelné ponuky nehrnú. Neuveríte, čím sa živí

Malá svadba

Životné jubileum oslávila, aj keď pôvodne ho chcela odignorovať. Deti a vnúčatá ju prinútili a tie, ktoré žijú v Anglicku, za ňou rovno pricestovali. „Nedali mi pokoj moje deti a vnúčatá, naliehali, že babka musí oslavovať. Tak sme mali oslavu v uzulinkom rodinnom kruhu štyridsať ľudí,“ vraví Gizka o oslave pripomínajúcej malú svadbu. Dcéra Scarlett, ktorá s manželom a dcérami žije v Cardiffe, ostala u oslávenkyne dlhšie, keďže dievčatá mali v tom čase prázdniny. „Ony síce majú prázdniny, ale babka chodí do divadla, na samostatné koncerty, talkshow a všelijaké iné akcie. Hoci ma to veľmi baví, vyžaduje si to kondičku, takže teraz fungujem trošku so zaťatými zubami, lebo chcem obstáť na javisku aj doma ako babička.“

Moniku Hilmerovú upokojoval lekár. Priznala, z čoho mala strach

Plní im bruchá

Ako zaneprázdnená herečka a speváčka rozmaznáva svoje deti a vnúčence? Samozrejme, za sporákom. „Milujú moje polievky a vývary, takže to majú odo mňa ako bonus, že napriek nočným príchodom z divadla sa ešte postavím k hrncom a spravím im obľúbené jedlo. Potom je doma pohoda a úsmev na tvári, lebo s plnými bruškami sa oveľa lepšie rozmýšľa a plánuje. To mi nikto nevyvráti, že treba dať rodine najesť,“ dáva recept na rodinnú pohodu. Napriek tomu, že s vnúčatami od dcéry Scarlett nie je v dennodennom kontakte tak, ako s tými slovenskými, tvrdí, že majú výborný vzťah. „Veľmi dobre hovoria po slovensky, chutí im naše jedlo a páči sa im tu atmosféra. Máme blízky vzťah, často aj počas roka letím za nimi, keď mám voľno. Hoci doma sú v Cardiffe, keďže dievčatá už študujú v Londýne a dcéra nechcela mladšiu, v tom čase dvanásťročnú Cassiel nechať na internáte, prenajali si byt v Londýne, a tak sú tam počas týždňa podľa potreby a na víkend idú domov do Cardiffu.“

VIEME PRVÍ: Rozchod! Moderátorka Farmy Evelyn už od leta tají dôležitý zvrat v jej živote

Chcem zážitky!

Pri oslave sedemdesiatky by sa dali očakávať pompézne dary, no sklameme tých, ktorí si myslia, že Gizka od rodiny dostala nablýskaný šperk alebo hodinky. „Ja už iné darčeky nechcem, len zážitky! Takže aj deti mi dali darčeky vo forme krásnej dovolenky. Najmladšia dcéra Marta mi darovala trojdňový výlet do Budapešti, s návštevou divadla a pamätihodností. So Scarlett pôjdeme na jar do Barcelony a najstarší syn ma vezme do wellness. Zakázala som im hmotné dary, aj priateľom a známym som povedala: Nedávajte mi nič, už v mojom veku nepotrebujem ani doplnky do bytu, ani iné veci. To, čo človek potrebuje, si kúpi. Ale ak vy budete hlúpo cítiť, že nemáte nič v ruke, môžete doniesť malilinkú kyticu, lebo aj tých mám počas roka neúrekom, a do druhej ruky dať niečo, čo sa dá zjesť alebo vypiť. Vážne, starí ľudia naozaj nepotrebujú nič – iba pozornosť a lásku,“ uzatvára obľúbená svokra.

Aj keď si dopraje luxus, na toto sa Dominika Cibulková ešte neodhodlala!

FOTO: Dara odhodila pred zrkadlom podprsenku. Ešte kúsok a...

Inšpirujte sa zimnými outfitmi celebrít: Andrea Verešová ukázala lyžiarske bundy celej rodiny!