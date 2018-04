Najostrejšia ďakovná reč galavečera OTO: Milan Kňažko si neodpustil dvojzmyselnú poznámku o Ficovi a Troškovej

V historickej budove SND sa v sobotu večer častejšie ako inokedy spomínali slová ako slušnosť, pravda, naša krajina, občianska spoločnosť. Zdalo sa, že ich obsah vzbudzoval u niektorých väčšie emócie ako samotná soška.

Hneď Ivan Tásler, ktorý si za IMT Smile prevzal ocenenie v kategórii Hudobná skupina roka, poznamenal, že by bolo dobré, aby umelci boli v tejto dobe vzorom pre všetkých, aby boli k sebe slušní.

Kristína Kövešová, poslala symbolicky svoju sošku v kategórii Osobnosť televíznej publicistiky zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi.

Marcel Merčiak, ocenený v kategóriách komentátor a moderátor športu vyzval na to, aby sme hľadali pravdu, pretože nič dôležitejšie nie je.

Sajfa, keď uvádzal priekopníka slovenského stand-upu, poznamenal: Nemyslím si, že na východe nič nie je... Sú tam skvelí a zábavní ľudia...

Slov Róberta Fica, že na východnom Slovensku nemôže byť žiadna talianska mafia, pretože tam nič nie je, sa dotkol aj Jozef Kubáni. Pri preberaní sošky v kategórii Redaktor spravodajstva povedal: "Prišiel som dnes z východu, kde vraj nič nie je. Tak tam aspoň OTOa prinesiem...“

Aj Adela Vinczeová, ktorá si odniesla dve sošky, vrátane absolútneho OTOa, hovorila o slušnosti a prajnosti.

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský , ktorý odovzdával cenu za program roka tímu z Extrémnych premien okrem iného poďakoval hercom za to, že sa vyjadrujú k spoločenskej situácii.

Anketa OTO: Gizka Oňová pred rokom STRÁPNILA speváka Adama Ďuricu. Nezabudol na to doteraz

Dlažobné kocky a rekonštrukcia vlády

Najostrejší prejav mal herec a politik Milan Kňažko, ktorý vstúpil do Siene slávy.

Svoje poďakovanie začal slovami vďaky mladým ľuďom, ktorí prinášajú nádej na zmenu. „Ja som na to veľmi citlivý, pretože pred 29 rokmi som bol v Prahe. Niekoľko hodín po tom incidente s políciou...a videl som tú krv na chodníkoch a tie sviečky. A teraz, ked´ tu ktosi spomína dlažobné kocky, tak ma to trochu znepokojuje. Pretože viem, že nikto z tých ľudí nezdvihne dlažobnú kocku. Že títo sú iní ako tí, čo si myslia, že by tie dlažobné kocky zdvihli,“ poznamenal na margo nedávneho varovania Roberta Fica. Ten začiatkom mesiaca pred protestným zhromaždením vyslovil obavy, že sa chystajú útoky na vládne budovy. Pred Úradom vlády boli totiž podľa neho v kríkoch ukryté navezené dlažobné kocky. Nakoniec sa k nim prihlásil reštaurátor Jakub Huba, ktorému ich bolo ľúto vyhodiť. Boli tam už pár mesiacov!

„Tak vám držím palce dievčatá a chlapci. Vydržte, nedajte sa znechutiť, ani unaviť, pretože ste na strane pravdy, máte na to právo, dokonca je to vaša povinnosť voči vašej budúcnosti,“ dodal Kňažko.

Pokračoval: „Myslel som si, že sa trošku dotknem aj tej druhej strany a navrhnem niekoľko mien do zásadnej rekonštrukcie vlády. Ja si myslím, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčka vlády by mala byť žena. Mala by to byť Trošková, definitívne. Ja si myslím, že niečo už pochytila od premiéra. A dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej.“

Svoju reč zakončil poďakovaním všetkým, s ktorými pracoval počas svojho dlhého pôsobenia v televízii – od režisérov až po kulisárov a maskérky.

Milan Kňažko urobil na záver ešte jedno gesto. „Dovoľte, aby som do Siene slávy vzal so sebou niekoho, koho som poznal viac ako päťdesiat rokov a nepochybne do nej patrí. Žiaľ, smrť bola rýchlejšia. Marián Labuda...“ Hľadisko vstalo a dlho tlieskalo.

Výsledky 18.ročníka OTO