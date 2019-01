Najsledovanejšie brucho šoubiznisu: Hoci tehotenstvo popiera, bruško má stále väčšie a väčšie...

Odkedy sa česká herečka Tereza Kostková (42) nečakane vydala za slovenského režiséra Jakuba Nvotu (42), špekuluje sa, či za rýchlou svadbou nie je tehotenstvo. Isté je, že šaty už jej v páse začínajú byť evidentne tesné.

Tajnostkári

Tereza to síce popiera, isté však je, že v poslednom čase často nosí modely kamuflujúce bruško. Rafinovaný strih mali aj šaty, ktoré si v Prahe obliekla na projekciu k filmu Ženy v behu. Vysoký pás je typický pre každú ženu, čo chce odpútať pozornosť od svojho pása.

Bohužiaľ, na bratislavskú premiéru filmu Tereza neprišla, takže sme sa nemohli presvedčiť na vlastné oči, ako to teda je. Sú s Kubom v radostnom očakávaní alebo len pribrala? To ukáže až čas. Zatiaľ sú česko-slovenskí manželia tajnostkári. Aj svoju svadbu, a predtým svoj vzťah, tajili do poslednej chvíle.