Namiesto oslavy narodenín prežila Kate posledné dni na ODVYKACEJ kúre. S mladým priateľom má totiž veľké plány!

Zdalo sa, že Mossovej narodeniny budú rovnako bujaré ako celý jej doterajší život. Teraz však chce byť v dobrej forme, pretože je pripravená na ďalšie potomstvo. Kráska, ktorá meria iba stosedemdesiat centimetrov, sa v porovnaní s najlepšími rokmi svojej kariéry už ľahko zaguľatila, ale aj tak stále vyzerá fantasticky. A škandály ju vždy, paradoxne, posúvajú vyššie, svojho času ju jeden známy nakrútil, ako na žúre šnupe biely prášok, a nahrávku zverejnil. Zopár firiem sa s Kate okamžite rozlúčilo, ale viac jej dalo druhú šancu. A tak to bolo vždy, pretože Kate nikdy nebola poslušné dievča.

Otrhanec

Topmodelky osemdesiatych rokov boli vysoké a prsnaté erotické bohyne, ktoré odhaľovali svoje dokonalé telá. A potom odrazu prišla Kate, surovo biela a výškou pripomínajúca skôr zakríknutého trpaslíka. Mala dlhý trup, krátke krivé nohy, z výstrihu jej trčali kosti a okrem toho mala totálne nesúmerné zuby.

Keby vtedy niekto povedal, že Kate bude najbližších dvadsať rokov udávať modelingové trendy, asi by ho zavreli do blázinca. Skautka modelingovej agentúry, ktorá štrnásťročnú Kate, vracajúcu sa z dovolenky na Bahamách, odchytila na letisku, však mala dobrý nos. Už prvé fotenie bolo víťazstvom, nahá a vychudnutá Kate svojím zjavom vytvorila nový typ antimodelky, takzvaný waif look. Waif po anglicky znamená zanedbaný otrhanec.

Kokaínová Katka

Debut však neprebiehal hladko, Kate sa nechcela vyzliecť, a tak jej povedali, že s ňou skončia a postarajú sa, aby sa nikdy nedostala do žiadnej agentúry. Výsledné fotky, na ktorých pózuje iba v nohavičkách ako vychudnutá dážďovka, sú dnes už legendárne. Zakomplexovaná Kate sa však nervovo zrútila, svoje malé prsia vždy nenávidela a teraz ich poznal celý svet.

Ďalších desať rokov potom na predvádzacom móle nebola ani raz triezva. A začali ju prezývať Tank, pretože nikto nezvládal na posedenie šnupnúť tri gramy kokaínu a k tomu vypiť liter vodky. Dokonca ani jej vtedajší partner Johnny Depp, s ktorým tvorili síce na pohľad pekný, ale vždy totálne nafetovaný párik. Keď ju potom Depp opustil, brala drogy ešte vo väčšom množstve a oplakávala ho únikom v náhodnom sexe. Vraj bežne v londýnskych krčmách stála pred toaletami a vykrikovala: „Kto chce je..ť?“ A vždy sa niekto našiel...

Polepší sa?

Takto sa Kate pretĺkala niekoľko mesiacov, až napokon stretla novinára Jeffersona Hacka (46), ktorému porodila dcéru Lilu Grace. Dievčatko bude mať tento rok šestnásť rokov. Zdalo sa, že éra večierkov je preč, ale po rozpade vzťahu s otcom svojej dcéry sa dala dokopy s mladším spevákom Petom Dohertym (38). Tento charizmatický muzikant vrhol Kate opäť do sveta nekončiacich sa večierkov a drog a jej vzhľad čoskoro opäť označovali ako „heroin chic“.

A bola to pravda, Kate v drogách lietala až po uši. Módne časopisy si dokonca vymieňali petície, aby sa Kate na obálkach príliš neobjavovala, pretože nie je vzorom pre mladú generáciu. Veď čo je to za vzor, ktorý je stále v liečebni. Navyše sa na ňu lepila smola, pretože keď predala svoj luxusný automobil, nový majiteľ v ňom našiel prášok, ktorý nebol do pečiva. Ale na druhej strane, čokoľvek si Kate obliekla, to okamžite zvýšilo svoju cenu až trojnásobne.

Mossová sa stihla vydať, manželstvo s britským hudobníkom Jamiem Hinceom však krachlo, a tak teraz bojuje o priazeň svojej aktuálnej lásky Nikolaia von Bismarcka (30). Na odvykaciu kúru išla práve kvôli nemu, nechce ho vraj stratiť a chce mať s ním deti. Aj Nikolai bol takisto kedysi vymetačom večierkov, ale s aférkami skončil a snaží sa dotiahnuť Kate do normálu. Otázne však je, či svet takú, normálnu, Kate vôbec chce. A či to naozaj chce aj sama Kate...