Naozaj nie som napichaná, tvrdí známa moderátorka s výraznými perami

Roky sa živila ako modelka, ale nechcela pri tom ostať. „Modeling bol na strednej aj vysokej škole môj spôsob obživy. Škoda, že nemám odložené žiadne časopisy, pre ktoré som fotila. Doma mám možno dva booky. Asi desať rokov som strávila v modelingu, ale nikdy mi z toho nepreplo. Dokonca som aj dostala ponuky ísť do Paríža, ale chcela som dokončiť školu. VŠMU ma bavila a bola som rada, že som sa tam vôbec dostala. Ale potom som išla rovno rodiť, takže tam sa skončila moja herecká kariéra,“ vysvetľuje moderátorka relácie Na chalupe.

Naozaj nie som „napichaná“

Katarína sa môže pýšiť bezchybnou pokožkou a hustými kaderami. „Za to som naozaj vďačná. S pokožkou som nemala problémy ani v puberte. Vlasy mám teraz trochu zničené od denného upravovania pred kameru, ale stále je to dobré,“ priznáva. Výrazná blondínka si nemusí robiť starosti ani s líčením. Má veľké oči a pokožku, ktorá nepotrebuje mejkap.

„Stále dostávam otázky, či mám napichané pery, ale na fotkách z minulosti aspoň ľudia vidia, že mám takéto pery odjakživa,“ smeje sa. „Nemám rada nánosy púdrov a mejkapu, i keď na kameru je to nevyhnutné. Výrazné líčenie mi ani nesvedčí. Líčiť som sa naučila na škole vďaka predmetu divadelné líčenia. Maľujem sa väčšinou sama, robila som to, aj keď som pracovala v Markíze. Myslím si, že najlepšie viem, čo mi pristane,“ tvrdí.

Nikdy by na ulicu nevyšla s modrými tieňmi, ani umelé mihalnice na nej zrejme neuvidíme. Je zástancom princípu, že vekom treba z líčenia skôr uberať. „Mám rada červený rúž, to je asi to najvýraznejšie, čo si dovolím, ale potom si už menej líčim oči,“ dodáva.