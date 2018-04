Narážka Katky Knechtovej na posteľové kvality súťažiaceho v Superstar má dohru. Ozvala sa fanúšička, ktorá chce...

Na tvrdé reakcie porotcov v súťaži Superstar sme zvyknutí, no také vyjadrenia, aké predvádza nežná časť poroty, speváčka Katka Knechtová, sú niekedy za hranicou. V nedeľu mali diváci po uvoľnených kastingoch možnosť sledovať tvrdé vyraďovanie súťažiacich v divadle. Speváčka dusnú atmosféru, ktorá sa tam dala krájať, podporila ešte aj nevhodným komentárom na adresu súťažiaceho Tomáša Křižku (20). Mladý muž, ktorý je mimochodom, bratom superstaristu Daniela Križku, ktorý sa objavil v súťaži v roku 2015.

Prosí o prepáčenie

Tomášovi pieseň Can’t help falling in love od Elvisa Presleyhom neveľmi vyšla a od Katky si vypočul tieto nepatričné slová: ,,Ty si prototyp speváka, ktorý nemá cit a obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš. Ďakujem,“ šokovala všetkých okolo seba. Speváčka zjavne hneď pochopila, že prestrelila. Ešte v ten večer zverejnila status, v ktorom sa ospravedlnila a priznáva svoju chybu.

,,Vyjadrenie pre všetkých, ktorí dnes sledovali Superstar: Chlapcovi (Tomaš Křižka) som sa osobne pred kamerami ospravedlnila. Sú slová, ktoré človek už nevie vrátiť späť, čo bol aj môj prípad. Bohužiaľ, televízia neodvysielala už túto časť s vysvetlením a ospravedlnením z mojej strany. Takže chápem, ak to vnímate negatívne, ani ja nie som z toho šťastná, ako to celé vypálilo. Mrzí ma to. Ďakujem za pochopenie. K. “

Dotklo by sa vás to? Tomáš pre denník Plus Jeden Deň zareagoval: „Ja som popravde ani nepočul najskôr, čo mi Katka povedala, povedali mi to až neskôr ostatní účinkujúci. Neurazilo ma to však, neberiem si to veľmi k srdcu, lebo je to od človeka, ktorého nepoznám. Keby sa mi vyjadrila k spevu, tak by ma to mrzelo viac.“

Čo na to diváci?

Na ospravedlnenie, ktoré Katka zavesila na sociálnu sieť, zareagovalo množstvo divákov - jedni sa jej zastávajú, druhí sa do nej ešte obúvajú, našiel sa ale aj človek s iným postrehom a tiež našiel vinníka v televízii...

"Mám rada veľmi dlho ako spievaš, ale to ako sa správaš v SuperStar ma dosť sklamalo, nie si to ty."

"Tak práve toto mi nepripadá ako niečo, čo len v afekte niekto povie. To bolo vyložene premyslené rýpnutie..."

"Každý povie v živote niečo, čo ho neskôr mrzí... nie si výnimka, takže všetko v poriadku."

"Od niekoho, kto sa prezentuje ako dáma to bolo naozaj trápne a nevhodné."

"Nechápem, prečo toto televízia nevystrihla a keď to tam dala, tak tam mala dať aj ospravedlnenie. To nie je od televízie veľmi pekné, museli vedieť, čo to spôsobí..."

"Tiež ma tento váš výrok Katka dost prekvapil. Nehľadiac na to, že mal chlapec veľkú charizmu, a rozhodne to, že se mu nepodarilo zaspievať tak, abyste boli spokojní, nemá nič spoločného s tým, ako je alebo nie je dobrý v posteli. Ja by som ho pokojne vyskúšala (smajlík)... Každopádne, je fajn, že ste si to uvedomila."

"Vy, čo stále riešite vetu, ktorú Katarína povedala, byste si mali uvedomiť jednu vec. Ona už spústu ľudí podporila, utíšila, a objala. Ale vy tu stále riešite jednu blbú vetu. Uvedomte si, že sme iba ľudia, nie stroje a tiež si uvedomte, koľkí z vás už niekedy v živote povedali vetu, ktorá vás potom mrzela. Spústa, ak nie všetci z nás! Katarína sa tomu chlapcovi ospravedlnila, ale je jasné, že do televíze to nedajú, pretože to je proste marketingový trik... Často tam od iných porotcov padnú väčšie bomby, tak to toľko nerozmazávajte. Neriešte cudzie chyby, keď ich vy robíte tiež."

Pozrite sa, aký je Tomáš Bubeník: