Našu smotánku opäť čaká veľká udalosť. TAKTO to môžu zvládnuť bez trapasu

Módna štylistka Andrea Ziegler, ktorá je mimochodom tohtoročným nováčikom na plese, má pre dámy, ale aj pánov zopár rád, ako sa vyhnúť spoločenskému faux pas.

Základné pravidlá obliekania na veľký ples

Sukňa alebo šaty by mali siahať po zem a zakrývať topánky.

Sukňa by mala byť honosnejšia, nadýchaná.

Po 19. hodine by dámy nemali mať obuté sandálky. Samozrejme, záleží aj na aktuálnej móde, type šiat a osobnosti ich nositeľky. Toto sú tiež aspekty, ktoré treba zvážiť pri celkovom ladení.

Treba zvážiť hĺbku výstrihu a mieru odhalenej pokožky.

Ženy by mali byť dámami. Niekedy viac zvýrazníte krivky tak, že sa zahalíte a poukážete iba na prednosti.

I keď dámy čoraz častejšie volia rozpustené vlasy, k plesu patrí aj vyčesaný účes. Nízkym dámam pomôže opticky predĺžiť postavu. n Pozor na zradné materiály – lesklé látky dokážu aj na štíhlej postave narobiť galibu. Treba dbať hlavne na strih šiat, ktorý rafinovane skryje napríklad tukové vankúšiky.

Čipka je noblesná a ženská, ale mali by si na ňu dať pozor dámy v zrelom veku. Stavte na kvalitu, pretože niektoré čipky pôsobia lacno.

Opakujúce sa prehrešky

Silonky do otvorených topánok. Andrea Ziegler varuje. „Určite nie, ani tie, ktoré majú otvorenú špičku, pretože to môže vyzerať čudne, ak vám spod šiat vykukne noha, ktorá má v pančuškách iný odtieň ako voľné prsty na nohách.“

​

Topánky v igelitke – ten kúsok po červenom koberci každá dáma zvládne aj v lodičkách či sandálikoch.

Nedostatočne dlhé šaty, u mužov zlá dĺžka rukávov a nohavíc. Často sú príliš dlhé a páni sa v tom doslova topia.

Za plesový prehrešok považuje Andrea Ziegler aj to, keď muž príde v klasickom obleku.

Partnerské ladenie

Módna štylistka si myslí, že na plese by partneri mali k sebe ladiť. Nemusí však ísť o doplnky bijúce do očí, napríklad ružový motýlik a ružové plesové šaty. „Stačí minimálny detail. Napríklad čierno-biely motýlik môže mať odlesk do ružova alebo ružový nádych môže mať vreckovka či gombíky,“ radí Andrea.

Pravidlá pre pánov