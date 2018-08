Návrat sexidolu: Ján Dobrík ukázal svoje najväčšie poklady

Herec rozvíril hladinu šoubiznisových vôd, najmä keď účinkoval v seriáli Divoké kone. Stal sa z neho sexymbol, no potom zmizol. Tri roky sa neukázal na obrazovke a herecké umenie predvádzal iba v žilinskom divadle a na zájazdových predstaveniach po Slovensku. Čo sa stalo? „Bolo treba dokončiť dom, záhradu, vychovávať dve deti, byť pozorným manželom, to všetko boli veci, ktoré mi vyplnili všetok čas,“ vysvetľuje s úsmevom otec päťročnej Nikolky a dvojročného Timka, prečo sa stratil z obrazovky.

Vzorný tato

Teraz sa však vracia. Hrá v seriáli Som mama, ktorý vznikol na základe knihy Kristíny Tormovej (Farkašovej). Pred kameru sa postaví po dlhej odmlke, ktorú využil na otcovské povinnosti. „Vďaka tomu, že som neúčinkoval v žiadnom televíznom projekte, užil som si pri Timkovi viac detských okamihov než pri Nikolke, pretože keď mala asi trištvrte roka, začalo sa nakrúcanie Divokých koní, plus som bol vyťažený v žilinskom divadle.“ No hoci už pracuje, deťom sa stále venuje: „Máme pri Žiline domček so záhradou, kde majú deti trampolínu aj bazénik. Bola by to však naivná predstava, keby som si myslel, že toto im stačí. Je to síce jednoduchšie ako v paneláku, ale aj tak treba každý druhý deň sadnúť do auta a ísť si niekam po zážitok. Potom sa vrátime domov, pretože synček ešte stále chodí poobede spať a zvyšok dňa už môžeme stráviť aj na trampolíne. A ja zatiaľ môžem poliať a pokosiť trávnik.“