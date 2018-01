Návrhárka, ktorá obliekla na svadbu Adelu Vinczeovú urobila prvý raz v živote TÚTO vec

Štýl a vkus návrhárky a stylistky Michaely Ľuptákovej obľubujú aj viaceré známe ženy. Medzi jej klientky patrí napríklad Adela Vinczeová, ktorá jej zverila jednu z najdôležitejších vecí jej veľkého dňa - ušila pre ňu svadobné šaty. Adela zažiarila v jej modeloch aj počas moderovania Lets Dance či iných príležitostiach. Skrátka, rozumejú si a navzájom si vyhovujú.

Šaty Michaely si obľúbila napríklad aj herečka Zuzana Fialová, ktorá sa v nich ukázala aj počas porotcovania tanečnej šou - veľmi jej to pristalo. Návrhárka tiež oblieka dievčatá na súťažiach Miss či hostky Plesu v opere. Pred pár dňami obliekla na túto príležitosť manželku moderátora Marcela Forgáča či známeho hudobného experta Juraja Čurného.

Bola to premiéra

Tohtoročný Ples v opere bol však pre Michaelu výnimočný, pretože patrila medzi nováčikov. Neskrývala nadšenie: „Ja sa veľmi teším, pretože som prežívala svoj princeznovský moment a užila som si ho naozaj naplno. Zvyčajne som totiž bola súčasťou dňa niekoho iného a mňa veľmi teší, že môžem napĺňať sny a predstavy a pomáhať ľuďom, aby boli výnimoční a krásne oblečení. Je to predsa moje povolanie, no som veľmi rada, že tentokrát to bolo prezentované na mojej osobe,“ povedala. Priznala tiež, že hoci si ušila viacero šiat, róbu na takúto veľkolepú glamour udalosť si pre seba vytvárala prvýkrát v živote.

Praktický nápad

Svoj model v kráľovskej modrej poňala veľmi prakticky: "Šaty sú z ťažkého žoržetu, preto nie sú z jedného, ale z dvoch dielov. Je to praktické, pretože v jednom modeli sa skrývajú šaty ku kolenám ale na vrchu je dlhá asymetrická sukňa, nositeľná s iným podkladom. Šaty mi určite nebudú visieť v skrini nevyužité. Dajú sa nosiť aj na klasické pracovné stretnutia, kombinácií je viacero..."

Po polnoci sa odviazali

Ples v opere si návrhárka naozaj užila: "Oceňujem že peniaze za vstupenky pôjdu na pomoc pre zdravotne znevýhodnené deti, aby sa mohli vzdelávať, ale ples mal úžasnú atmosféru. Priznám sa, že som tancovala do tretej rána, mala som skvelého tanečného partnera. Vrcholom večera bola pre mňa česká skupina Lucie, ktorá po polnoci urobila naozaj veľkú šou. Ľudia už neboli tak zviazaní etiketou, bolo to takmer ako na koncerte..."

Nielen pre špagety

Michaela Ľuptáková patrí k ženám, ktoré nemajú veľkosť 34 - 36. Aj preto rozumie potrebám žien, ktoré nevyzerajú ako špagety. Je ťažké obliecť moletku? "Vždy treba vyzdvihnúť to čo je na postave najkrajšie a treba si uvedomiť, že hlavne materiál šiat vie pomôcť ale vie byť aj nemilosrdný. Alfa a omega je teda materiál a strih. Môžete mať najkrajší materiál na svete ale ak forma n nie je v súlade s človekom, ktorý šaty na sebe má, nebude to ono...", hovorí.

"Keď som si šila šaty na ples, bola som sama sebe klientom, bola to výzva. Musela som sa odosobniť. Uvedomovala som si, že ples má svoje pravidlá a etiketu, ktorú treba rešpektovať. A tak som si vytvorila šaty, ktoré dodržali pravidlá ale sadli aj k môjmu typu a temperamentu. Cítila som sa dobre," hovorí.

Ženám odkazuje: "Vaša veľkosť nie je až taká podstatná, je dôležité ale ukázať, čo je na vás najkrajšie a jemne skryť miesta, ktoré majú ostať skryté. Moja práca je o tom, aby sa aj ženy s nie špagetovými rozmermi cítili v dôležitých momentoch krásne. Aby dôverovali svojím šatám, aby si skrátka mohli užiť večer." Veľkosť šiat nie je podľa Michaely Ľuptákovej alfou a omegou našich životov, ale je to o tom, aby sme vedeli svoje telo hrdo nosiť. S gráciou a eleganciou.