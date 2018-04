Nebezpečný úraz porotcu SuperStar pri nakrúcaní! Doplatil na to, že robil...

Spevák, ktorý sedí spolu s Paľom Haberom, Matějom Ruppertom a Katkou Knechtovou v porote SuperStar sa okrem iného venuje aj bojovému športu. A na celkom slušnej úrovni. Posledný zápas však musel vynechať. Čo sa stalo?

„Toto je prvýkrát, čo som na bjj závodoch (brazílske džiu-džicu, pozn. red.) ako divák a nie ako zápasník,“ napísal Ben, ktorý sa venuje tomuto športu, včera k fotografii zo športovej haly na instagrame. Vysvetlil aj prečo.

Po natáčaní jeho vysnívaného snowboardového klipu prišiel k úrazu. „Pri poslednej jazde v posledný deň som robil blbosti, odrazil som si o zábradlie obličku a mám po srande. Nech je to lekciou pre mňa a trebárs aj pre niektorých z vás, brať predzápasový čas vážne a zodpovedne a nemyslieť si, že sme nezraniteľní. Prajem mnoho úspechov.“ Spevákova manažérka nám potvrdila, že Ben sa zranil, ale nič viac, ako naznačil on sám na sociálnej sieti, komentovať nechcela.

Bojoval so strachom

Už počas nakrúcania spomínaného videoklipu mal Ben zlú predtuchu, uvedomoval si zrejme, že riskuje: „Keď mám pred sebou väčšiu výzvu a cítim strach, predstavujem si, ako sa tá vec podarí. Do hlavy mi lezú rôzne podnety, ako by som mal byť zodpovedný voči majálesom, ktoré ma čakajú a katastrofické videá, ako to celé môže tu na skokoch dopadnúť,“ napísal k jednej z fotografií z hôr s dovetkom, že sa zlé predstavy snaží potlačiť a so strachom bojovať. Žiaľ, stalo sa…

Relaxuje v Dubaji

Obličky sú citlivým orgánom a tupý náraz zvonka dokáže spôsobiť naozaj vážne problémy – môžu sa prejaviť prítomnosťou krvi v moči, bolesťou, opuchom. Najhoršou variantou je šok, ktorý sa skončí aj tragicky. Ako na tom ľadviny sú, sa zisťuje rôzne – ultrazvukom, cétečkom a inými metódami. Benovo „blbnutie“ našťastie nemalo za následok také zranenie, ktoré by ho pripútalo v nemocnici na lôžko.

Svoje telo si zbehol dať dokopy dokonca do Dubaja a zvládnuť niekoľkohodinovú cestu lietadlom. Fotografie dokazujú že si užíva pohodu aj milované vegánske jedlo. Dlho to však nebude, pretože už 28. apríla ho čaká účasť na pražskom Majálese aj ďalšie vystúpenia.

Skončil v nemocnici

Benove zranenie obličky nie je jediným, ktoré sa mu prihodilo. V roku 2016 sa napríklad na dovolenke v Thajsku zranil na skútri v džungli tak, skončil v nemocnici. Na ruke mal otvorenú ranu a domov si odniesol osem stehov. Priznal vtedy, že to bola jeho chyba, pretože vošiel do džungle príliš hlboko a keď ich vystrašil nejaký rev, dupol na plyn...