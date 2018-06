NEHODA na križovatke a priznanie Kristíny Tormovej (Farkašovej): Jednu vec už nikdy v živote neurobí

Na herečku zapôsobila dramatická udalosť, ktorá sa stala v pondelok na jednej z bratislavských križovatiek. Nehoda, ktorá sa mohla skončiť tragicky, sa stala jej priateľom. Čo sa stalo? Za volantom bieleho auta sedel manžel známej fitnesky a trénerky Denisy Lipovskej Martin, vzadu sedela jej malá dcérka a viezli sa v ňom aj psi.

"Ja som dovtedy v kľude čakala o pár ulíc ďalej, kým za mnou prídu na obed. Manžel chcel odbočiť doľava, padla mu zelená a pohol sa..." opísala na sociálnej sieti Denisa Lipovská dramatické momenty. "Z protismeru sa na červenú prirútilo v plnej rýchlosti červené auto, v ňom slečna s mobilom v ruke. Ani nebrzdila! V plnej rýchlosti to nabúrala do nášho auta. Anjeli strážni stáli pri nás a po niekoľkých hodinách vyšetrení sme všetci ok! Bez úrazu, bez škrabanca, ale psychicky otrasení sme teda riadne všetci. Život je kurva krehký!!! Tej mladej žene, čo nehodu zapríčinila želám zdravie... tiež vystúpila po vlastných a hanbila sa asi najviac vo svojom živote!!!" dodala.

Ani ona neodolá

Kristína, mama dvojičiek Matildy a Ely pod dojmom tejto udalosti vyzvala ľudí: "Dajte si pozor a serte na mobily za volantom." Priznala tiež, že občas veru "neodolá", ale lepší sa. "Keď veziem svoje dievky nikdy mi to ani nenapadne, ale samozrejme si "neuvedomujem", že v inom aute tie deti môžu byť. Žijeme prirýchlo. Neústredene."

Herečka si hneď aj dala záväzok: "Z vďaky za zdravie mojich kamarátov si mobilovanie navždy zakazujem a bez problémov to zvládnem. Lebo niekedy je krehkosť bližšie ako inokedy."

Youtuberi, kašlite na to

Denisa Lipovská, pri ktorej rodine stáli všetci svätí, odkázala všetkým, aby sa poučili, kým majú šancu: "Mobily v idúcich autách sú fakt pi..vina!!! Neberte to do rúk prosím, môžete sebe aj iným zničiť život." Zvláštnu pozornosť venovala blogerom, youtuberom a influencerom,pričom použila ostrý slovník: "Už je..te prosím vás na tie videá z idúcich áut. Prestaňte s tým, my všetci, lebo bohužiaľ nikto z nás nedá ruku na srdce a nepovie že telefón v aute ignoruje na 100%. Vážte si život, svoj aj iných." Vyzýva ľudí, aby sa telefón za volantom stal hanbou a verejným prehreškom, a aby sa sprísnili nielen kontroly ale najmä tresty a pokuty. A čo vy, telefonujete?