Nekompromisný odkaz Andreja Bičana: Na SÚDE sa všetko ukáže!

Manželia Bičanovci rozvod prežívajú naozaj búrlivo a nedokážu sa rozísť bez zaťažujúcej emócie, akou je nevraživosť hraničiaca s nenávisťou. Aspoň tak to vyzerá. Edita Bičanová označila svojho muža za „emocionálne nestabilného extrovertného umelca“ a on zase vyhlásil, že nebola dobrá matka ani manželka.

Z lásky vojna

Edita Bičanová z konca manželstva viní manželovu mladú milenku Michaelu Kmecovú (23) a extrovertný moderátor zasa tvrdí, že za rozpad vzťahu môže iba jeho ešte stále zákonitá žena. Podľa neho je kameňom úrazu Editina honba za mamonou, čo tvrdil pre týždenník Plus 7 dní. Edite logicky leží v žalúdku manželova priateľka, ktorá je podľa nej zlým príkladom pre ich dcéry, keďže nepracuje a vzala deťom otca. Napriek tomu však svojmu mužovi a jeho slečne na spoločnej ceste životom praje len to najlepšie. „Nech sú šťastní a spokojní. Andrej je umelec, ktorý žije vo svojej bubline a ak si vybral túto cestu, tak mu prajem, aby bol konečne šťastný a spokojný. Teda, ak už tvrdí, že doteraz bol týraný. V štyridsiatich troch rokoch si to zaslúži,“ napísala nám v esemeske s jemnou iróniou.

„Ak si ešte uvedomí, že má záväzky na celý život a bude sa o ne vzorne starať ako otec, ktorý po tých deťoch veľmi túžil a budú preňho vždy na prvom mieste, potom bude všetko okej,“ dodala pre Šarm Edita Bičanová. Toto zrejme moderátor nečakal – jeho žena po ostrom slovnom útoku úder nevrátila...

Za všetkým si stojí

Slová Andreja Bičana (43) o tom, že Edita nebola dobrá matka ani manželka, mnoho ľudí ostro kritizovalo. Už aj tak to mal v rámci spoločenskej mienky nahnuté. To, že si ženatý muž s dvoma malými deťmi nájde o dvadsať rokov mladšiu frajerku a útočí na svoju bývalú, sa neodpúšťa.

Moderátor však tvrdí, že nie je namieste, aby jeho vzťah s Editou ani s Michaelou niekto posudzoval: „Stojím si za tým, čo som povedal. Načrtol som pravdu. Všetky peniaze, ktoré som zarobil za posledné obdobie, som neinvestoval do ničoho. Minul som azda tisíc eur... Všetky investície robila manželka. Ona sa teraz potrebuje očistiť, preto je toľko veľa článkov o Miške a o mne, pretože niekto kŕmi tú tému. Ako sa má cítiť moja partnerka? Nikto o nej nič nevie, prešli len informácie, ktoré boli podsúvané manželkou. Je to iba pohľad človeka, ktorý má pocit krivdy a musí pošpiniť niekoho a povedať, že Miška za to môže,“ vysvetľuje svoj názor na vec Andrej.

Všetko má zrátané

Moderátor je presvedčený aj o tom, že v ich manželstve neplatí ani tvrdenie, že za rozpadom vzťahu vždy treba hľadať dvoch. „Ja nie som ten, ktorý môže za rozpad manželstva. Už som to povedal. Keď som odchádzal, myslel som si, že za to môžeme dvaja, že môžem urobiť niečo viac, aby sa manželstvo nerozpadlo. Dnes, keď už som v podstate rok od toho, som presvedčený, že som urobil všetko pre to, aby manželstvo fungovalo. Od začiatku roka je na stole mediačná dohoda o usporiadaní detí a vyrovnanie majetku – všetko na polovicu. Deti chcem do striedavej starostlivosti. Od začiatku roka som bol s nimi štyridsaťpäť dní a odporkyňa tridsať. Na súde sa to všetko ukáže,“ hovorí moderátor. Zatiaľ však dohodu oficiálne neuzavreli, pretože ju Edita ešte nepodpísala.