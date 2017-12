Nekonvenčná Adela Vinczeová: Neuveríte, ako prišla k vianočnému stromčeku!

Jedna z protagonistiek obľúbenej televíznej relácie Milujem Slovensko Adela Vinczeová (37) sa s nami podelila o jej vianočné a silvestrovské zvyky a zážitky.

Čo najviac milujete na Slovensku?

Tu som sa narodila, tu sa cítim doma. Keď cestujem po Slovensku, vznikajú dobré hotely, reštaurácie, farmy. Vzťah k tomu nášmu „slovenskému“ u ľudí cítiť. Zlepšuje sa gastronómia, už to nie je len o motorestoch a čiernohorských rezňoch, ale fakt je kam ísť.

Keby vám prišla zahraničná návšteva, kam by ste ju vzali?

Do Banskej Štiavnice, má atmosféru. Som gastroturistka, najviac ma poteší dobré jedlo. Cudzincov by som najradšej zobrala do divadla, no tomu by nerozumeli. Ale slovenská príroda je úžasná hocikde, len tak sa ísť prejsť do lesa.

Ako dieťa ste žili s rodičmi päť rokov v Nemecku a dva roky v Rakúsku. Aké ste mali Vianoce tam?

Prirodzene, najbližšie sú mi naše slovenské. Mali sme však naše sviatky, ani neviem, čo majú oni tradičné. Minulé Vianoce sme s rodičmi po rokoch strávili v Nemecku v hoteli. Bolo to veľmi pekné, neriešili sme darčeky ani varenie a pečenie, žiaden zhon a návštevy po rodinách. Svätý pokoj a ešte aj v horách s peknou atmosférou. Bolo zaujímavé stretnúť sa s cudzími ľuďmi v hotelovej hale a zaspievať si Tichú noc. To bolo dojemné. Otec sa, samozrejme, prejavil, lebo všetci Nemci spievali Stille Nacht a on do toho hulákal Tichú noc, už mal trošku vypité.

Tento rok už budete na Štedrý deň spolu s manželom Viktorom Vinczem u vašich rodičov a potom sa všetci presuniete k Viktorovým. Priložíte aj vy ruku k dielu?

Väčšinou to bolo tak, že som v ten deň vysielala v rádiu a k našim som prišla až rovno na večeru. Mama vždy aj tak povie, že nič netreba. Ona to zas ani nepreháňa. Kapustnica je uvarená už vopred, upečie filé, to len dá do rúry, a potom už ide iba o prestieranie. My sa na Vianoce neprežierame, nejeme viac ako inokedy. Mama nepečie, lebo aj tak pečú všetci osem plechov a nemajú to potom kam dávať, tak my sme tí, ktorým to posunú. Vďaka tým, ktorí sa pomiatli, máme vždy dosť koláčov. (Smiech.)

U seba doma mávate stromček?

Minulý rok sme ho mali vďaka tomu, že nám ho poslala drevorubačka z Poníkov. Predminulý rok som zas našla stromček na ceste, keď som šoférovala deň pred Štedrým dňom. Vravela som si, že kašlem na to, už sa nebudem stresovať so zháňaním stromčeka, a išla som namiesto toho do sauny. Keď som odchádzala, na ceste ležal stromček. Myslím, že bol taký „výzdobový“ z verejných Vianoc. Mal tam už nejakú obschnutú ozdobu, tak som ho tou škaredou stranou otočila k stene. A tento rok neviem, ako sa k nám dostane stromček. Ale manžel sa o to postará. Máme vlastný vianočný strom u rodičov v záhrade. Keď sme totiž žili v Rakúsku, to som mala dvanásť, vo Viedni sa štandardne kupovali stromčeky v črepníkoch. No a my sme ten náš po sviatkoch zasadili za domom a teraz má asi dvadsať metrov.

Potrpíte si na výzdobu?

Zdobiť stromček a dať svetielka na balkón ma baví. Ale vyzdobiť celý byt, to nie. Mám paniku zo skladovania vecí. Keď som u ľudí, ktorí majú vyzdobený celý byt, vravím si, kam to dávajú? A potom po Vianociach vytiahnu veľkonočné ozdoby a zas sa pýtam, kde to celý rok mali. Nemám vzťah ku skladovaniu toľkých vecí.

Stíhate pri svojej vyťaženosti zabezpečiť darčeky? Viktor ich vraj nekupuje, ale píše listy každému...

Odmalička som musela rodičom niečo nakresliť, vyrobiť. S listami je to vtipné, to ma baví. Minulý rok mi nenapísal, dal mi výlet do Londýna a lístky na muzikál. Ale tento rok asi dostanem list. A stále musím rodičom niečo vyrábať. Niekedy len dotvorím hotovú vec, napríklad keď dávam dévedečko, prerobím obal, sperzonalizujem niečo. Listy sú o tom, že sa v nich ponúkajú služby – našim sľúbime, že ich vezmeme za tri mesiace trikrát do divadla, babku na wellness day, jednoducho skôr im venujeme svoj čas a oni si to môžu uplatniť, kedy chcú. Hmotné darčeky kupujem sestre s mužom a neteri.

A v tom strese, v ktorom sme vás zastihli, stíhate teda niečo vyrobiť, nespôsobuje vám to ešte väčší stres?

Najradšej vyrábam v chvate, lebo v panike vymyslím najlepšie veci. Keď si musím poradiť v krátkom čase, som najkreatívnejšia. Mame som vyrobila snehuliaka asi za desať minút, pozväzovala som vyplnenú bielu ponožku dvakrát v páse, takže už bola skôr húsenica. (Smiech.) Na hlavu som napchala použitú kapsulu od kávy, prišila som mu dva gombíky a potom ma to prestalo baviť, tak som pripichla lístoček s prosbou Ježiška o oči, ruky a mrkvu.

Ako ste na tom s koncoročným bilancovaním a predsavzatiami?

Možno ma trošku lížu predsavzatia v tom duchu, že mám nejaké zámery niečo robiť lepšie. Napríklad ísť skôr spať, to je teraz aktuálne.

Dáte si ho „verejne“ pred Viktorom, aby vás mohol kontrolovať, či ho plníte?

Ja by som jeho mala kontrolovať, kvôli nemu chodím neskôr spať! No dávam si aj predsavzatie nerobiť na seba zbytočne tlak a nehovoriť si, že by som všetko mala zvládnuť.

Aké oslavy Silvestra uprednostňujete?

Zažila som rôzne – väčšinou boli chaty a väčšinou každý Silvester príšerný, vždy sa niekto pohádal, rozišiel, dramaticky ožral a ja som to vždy musela pozorovať. Zakaždým som skončila na nejakej čudnej chate, na čudnom mieste, s čudnými ľuďmi, tak som si minulý rok povedala: Idem radšej moderovať. No neužila som si to so svojimi blízkymi... Tento rok neriešim, budeme doma. Viktor vysiela na Silvestra správy, neprikladáme tomu dôležitosť. Možno k nám prídu kamaráti, uvaríme niečo z toho, čo nájdeme doma, pozrieme si telku a dáme fľašu vína bez tlaku nutnej zábavy. A potom s kamarátmi na lyžovačku, uvidím, či budem lyžovať. Lyžovala som už dávno, ale možno si zaplatím inštruktora.