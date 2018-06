Nela Pocisková priznáva: Som zvyknutá ísť aj cez bolesť. Po dramatickom pôrode sa jej problémy neskončili

Scenár druhého pôrodu Nely Pociskovej (27) bol ako z dramatického filmu. Speváčku nestihla dula, ktorá jej radila počas tehotenstva, odviezť do nemocnice, a tak musela Nela svoju Lianku porodiť v aute. Pomohla si sama, bábätko si vybrala, zabalené do svetra položila na hruď a čakala na záchranárov. Aby toho stresu a bolesti nebolo málo, Nelu už počas tehotenstva riadne potrápil aj zápal sedacieho nervu. To, že prežíva bolesti, bolo vidieť, aj keď odchádzala z pôrodnice. Nela nám porozprávala, ako sa jej aj celej rodinke darí po dvoch mesiacoch.

Ako si Hektor zvykol na sestričku? Pomáha vám, alebo skôr trošku žiarli?

Hektorko to ešte veľmi nevie vyhodnotiť, volá ju bábo. Sem-tam, keď má náladu, ju pomojká a sem-tam, keď nemá náladu, tak jej zakričí do ucha alebo niečo podobné. Zatiaľ maličká veľa spí, preto spolu netrávia toľko času, takže ešte si to tak neuvedomuje. Ale nie je na ňu zlý, len si zvykáme na novú situáciu. Je to zmena pre všetkých…

Máte s Filipom podelené úlohy pri dvoch deťoch?

Nemáme nijak podelené úlohy, prežívame zo dňa na deň a všetko sa deje za pochodu tak, ako to vyjde. Filip ma veľmi veľa práce a je málo doma, ale keď môže, tak so všetkým pomáha.

Keď ste odchádzali z nemocnice, mali ste zápal sedacieho nervu, čo nie je nič príjemné a najmä je to celkom bolestivá záležitosť. Ako ste si pri dvoch deťoch dopriali čas na regeneráciu, alebo na chvíľu oddychu?

Keď sa mi to udialo, začala som krívať, takže som veľmi zaťažovala druhú stranu chrbtice. A keď sa mi po pôrode upravil tento nerv alebo táto bolesť, prišla bolesť na druhej strane, pretože som to mala preťažené. Takže mi trvalo dva-tri týždne, kým som sa dala ako-tak dokopy. Ale je pravda, že veľakrát som zvyknutá ísť aj cez bolesť … Veľa ľudí ma varovalo a vraveli, že si môžem ešte viacej ublížiť, ale keď raz chce ísť moje dieťa na ruky, tak ho dvihnem. Pokiaľ to bude možné. Samozrejme, že čas na oddych a pokoj pri dvoch deťoch azda ani nie je. Je to taký celodenný kolotoč a ešte aj nočný. Celé je to o zmanažovaní si programu a režimu tak, aby sa všetko dalo zvládnuť. Ale na prvom mieste sú momentálne deti.

Mohli ste brať nejaké lieky na bolesť?

Nie, nebrala som nič, ani keď to veľmi bolelo. Bola som raz na infúzii, lenže bolo treba prísť ešte minimálne dvakrát, aby som pocítila nejakú zmenu. Ale už som nechcela žiadne látky do tela, povedala som si, že vydržím, keď tam mám maličkú.

Súvisel zápal sedacieho nervu s vaším pôrodom, alebo vás niečo podobné trápilo už predtým?

Keďže ma to do nejakých dvoch týždňov po pôrode prestalo trápiť, predpokladám, že to malo súvis. Doktor mi to vysvetľoval tak, že sa to bežne deje u tehotných žien, pretože telo sa pripravuje na pôrod a okrem iného sa uvoľňujú aj kosti. Zrejme sa mi to v istej oblasti uvoľnilo a začal sa hýbať kĺb, ktorý sa inokedy nehýbe. Začal tlačiť alebo nejako trieť o nerv, ktorý sa zrejme zapálil. Keďže v tehotenstve sa čokoľvek veľmi ťažko diagnostikuje, úplne presne nikdy nezistím, čo to bolo, len príznaky boli podobné zápalu sedacieho nervu. V poslednom trimestri sa nemôžu robiť špeciálne vyšetrenia, tak sa to presne neurčilo. Ja som sa len modlila nech to prejde.

Poradili by ste niečo budúcim mamičkám – čomu sa vyhýbať, čo nerobiť, aby sa vyhli takýmto nepríjemnostiam?

Neviem, či som až taký odborník, aby som v tomto smere vedela niečo poradiť. Ja som o tom dovtedy ani nepočula, a keď sa mi to udialo, pri každom rozhovore s tehotnou ženou alebo čo niekedy bola tehotná, mi väčšina povedala, že mali to isté. Takže som vlastne zistila, že sa to naozaj objavuje a že je to viac-menej neovplyvniteľné. Možno by sa k tomu vedel inak vyjadriť doktor a možno sa tomu nejako dá predchádzať, ale mne sa to najviac zhoršilo v posledných týždňoch, keď sa panvové kosti zvyknú rozťahovať. A možno aj bábätko tlačí na nejaký nerv… Deje sa to aj ženám, ktoré celý život športujú, čo bola moja prvá otázka a z čoho som ostala prekvapená, pretože sa celý život snažím hýbať. Toto, čo sa mi udialo, bolo pre mňa veľmi nepríjemné. Nemám rada taký diskomfort.

Čo boli u vás varovné príznaky? Diagnostikovali ste si to sama, či až u lekára?

Diagnostikovať sa to dá asi jedine po dohovore s doktorom. Podľa toho, aké sú príznaky a ťažkosti. Naozaj je to veľmi špecifická vec a v tehotenstve sa všetko diagnostikuje ťažšie. Mňa to na istom mieste pobolievalo dlhšie, bol to naozaj pocit, akoby som mala niekde niečo pricviknuté. Bolelo to najviac pri chôdzi, ale dalo sa to zniesť. Myslela som, že prosto mi bábätko niekde tlačí. A vôbec, aj pri prvom tehotenstve ma stále kde-tu niečo pichlo, veď v tele sa dejú veľké zmeny. Ale v posledných týždňoch sa ten nerv asi tak vydráždil, že sa zapálil a bolesť začala byť neznesiteľná.

Ako sa dá liečiť?

Viem, že sa podávajú infúzie s liekmi proti bolesti a zápalu, existujú aj rôzne náplasti, masti… Ale závisí to od konkrétneho prípadu a na rozhodnutí mamičky a doktorky, pretože pri tehotenstve sa nemôže užívať hocijaká látka.