Nepríjemný zážitok v centre mesta. Vilo Rozboril sa ocitol zoči-voči mužovi s NOŽOM

Vilo Rozboril (51) s manželkou Sandrou (49) radi využijú každú príležitosť na cestovanie. Tentoraz sa vybrali do Milána. V centre tohto krásneho mesta mali nepríjemný zážitok, takmer ich okradli a dokonca mali do činenia s ozbrojeným mužom. Náladu im to však nadlho nepokazilo. „Nebyť toho, že nás jedna čudná ,dáma‘ chcela okradnúť priamo pred katedrálou a jeden čudný mladík, keď som si nechcel od neho kúpiť šnúrku na ruku, tak mi naznačil, či si to nerozmyslím a ukázal mi, že má v ruke nožík, tak sme si to užili,“ napísal moderátor na sociálnej sieti, ktorého žena takmer prišla o peňaženku.

Prečo ich nerozprášia?

Inšpirovaný tragickou udalosťou, ktorá sa stala koncom mája v centre Bratislavy, keď po útoku Juraja Hossua (28) zomrel Henry Acorda (136) z Filipín, ešte rozvinul otázku bezpečnosti: „Ale je škoda, že centrá takýchto nádherných európskych miest sa pomaly, ale isto menia na zóny, v ktorých okrem kochania sa architektonickou a kultúrnou nádherou sa musíte zaoberať takýmito nepríjemnosťami. A to predpokladám, že sme neboli nijakou výnimkou. Otázkou zostáva, prečo to neriešia tí, ktorých za to platíme. Pretože pardon, koľko tam bude takýchto gangov? A koľko máme policajtov? Nič v zlom, ale rozprášiť to – to by hádam trvalo maximálne týždeň. A hej, píšem v prvej osobe množného čísla, pretože posledné dni ukázali, že bohvieako bezpečne už nie je ani v centre hlavného mesta našej malej milej ,bohabojnej‘ krajinky plnej milých a tolerantných ľudí.“ Áno, Slovensko je plné aj milých a tolerantných ľudí, veď to dokazuje aj vo svojom obľúbenom programe. Pár testosterónových agresorov nereprezentuje národ.