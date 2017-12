NESPRAVODLIVOSŤ: Známa herečka vytiahla fotky zo svojho archívu. Tá žena sa vôbec nemení

V Zuzaninej skrini vtedy nechýbala šuštiaková súprava. „Uznávala som film Flashdance a herečka v nej trénovala. Páčilo sa mi to, tak som ju nosila, ale takisto iba na cvičenie,“ priznáva herečka. Vtedy sa písal rok 1983 a v kurze bola aj trvalá na vlasy.

Cez kopirák

Neskôr, v časoch Nežnej revolúcie, ešte bola móda naozaj divoká. „Odniesla“ si to aj herečka, ktorá bola práve na vysokej škole. „Líčenie bol des. Čierna kontúra na oči, tmavá linka na pery a svetlý lesklý rúž, takto sme chodili po ulici...“ opisuje s úsmevom. „Keby som dnes mala ísť niekam takto ako civil, už by som si to na seba nedala. Ale do retro inscenácie s radosťou. Mnohé dámy v mojom veku by sa v tom totiž našli a pripomenulo by im to časy, keď sme zháňali ružové rúže pod pultom. Ešte sme takmer všetky mali voňavku Impulse inkognito,“ dodáva blondínka.

Brčky a krimplen

Do týchto čias patrí aj trvalá ondulácia. Všetky dámy chodili s brčkavými vlasmi. „Ja som chcela jemnú, len aby som mala bohatšie vlasy, ale vždy mi urobili kučeravé vlasy na barana. Takže som pol roka čakala, kým mi to vyrastie, a zase urobila pokus v nádeji, že hádam teraz už kaderníčky pochopia, ako to chcem. Nakoniec som sa naučila trvalú upravovať, začala som si vlasy kulmovať. Do televízie mi potom chodili listy od dievčat, ako si upravujem vlasy,“ spomína Zuzana. A jej názor na odevy jej mladosti? „Keď mi niečo pripomína detstvo, s humorom si oblečiem čokoľvek. Jediné, s čím mám problém, sú materiály. Krimplen, čo sa kedysi nosil, na seba už nedám,“ priznáva herečka.