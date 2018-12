Netradičné prianie Sväťa Malachovského a jeho manželky Petry pod stromček. Chceli by sa ...

Svadbu mali v poslednú júnovú sobotu v známom kaštieli v Tomášove. Sväťo Malachovský a Petra Malachovská, predtým Molnárová si spolu prešli celkom tŕnistú cestu za svojim šťastím. Sväťo bol totiž so svojou terajšou manželkou neverný exmanželke Ľubici Čekovskej, s ktorou má syna Tea. Neverníci sa zvyčajne netešia podpore okolia a ani diváci hercov počin neprijali s nadšením. Každá búrka však prehrmí a že to Sväťo a Petra spolu myslia vážne spečatili synom Timkom a potom aj sobášom. Teraz ich čakajú ďalšie spoločné Vianoce a prezradili nám, čo by si priali od Ježiška.

"Dostal som sa do veku, keď zisťujem, že nepotrebujem mať okolo seba materiálno. Riadim sa tým aj pri darčekoch. Podľa mňa sú super zážitkové darčeky, tie vám nikto nezoberie. Pri dvoch deťoch je pre nás ideálnym zážitkom, keď nám ich niekto na dve noci postráži a my dvaja môžeme spolu niekam ísť. Obaja radi spíme, takže by sme sa potešili,“ priznal s úsmevom Sväťo.

Manželka Petra dodáva tip zo ženského uhla pohľadu. „Ja sa zase dostávam do veku, keď je potrebná kozmetika a kvalitné ošetrenie pleti, takže pri výbere darčekov pre dámy by som išla týmto smerom. Jemný lifting, alebo niečo, čo žena potrebuje. A podľa mňa žiadnu ženu neurazí nákupná poukážka do nejakého fajného obchodu.“ Uznávame, že nie je to zlý nápad.