Neuhádnete, ktorá celebrita si v minulom roku nahrabala najviac. Toto meno by vám vo sne nenapadlo

Ich trapasy zachytili kamery rovnako ako úsmevy šťastia, keď vhupnú do nového vzťahu alebo sa im narodí bábätko. Ktoré osobnosti zažili v uplynulom roku to „naj“, či už v kladnom, alebo zápornom zmysle?

Najšťastnejšia

Populárna speváčka, producentka a občasná herečka Beyoncé (36) sa naozaj nemá na čo sťažovať. Je na zozname najpredávanejších umelcov histórie, tam, kde sa objaví, tečú milióny prúdom a navyše, v roku 2017 sa jej narodili nádherné dvojčatá. Takže teoreticky je teraz vlastne Beyoncé na materskej, aj napriek tomu však stihla zarobiť za rok niečo vyše sto miliónov dolárov. Táto mamička skrátka vie, ako zohnať peniaze na plienky. Navyše sa jej podarilo „upratať“ aj vzťah s manželom Jayom- Z. Je po kríze, a tak je dôvod na úsmev a spokojnosť. Šťastná to žena!

Najbohatší

Peniaze vládnu šoubiznisu. V ktorom odvetví to najviac sype? Aktuálny rebríček najbohatších celebrít sveta priniesol prekvapenie, na čele totiž nie je ani speváčka Adele, ani jej úspešná kolegyňa Beyoncé, ale… Puff Daddy, pravým menom Sean Combs (48)! Puff má nielen veľa mien, ale aj veľa odvetví, ktoré mu generujú zisk, a raper naozaj nezaháľa. Vyrába jeden hit za druhým, vlastní nahrávaciu spoločnosť, má svoju módnu značku a šéfuje dvom vychyteným reštauráciám!

Vďaka podnikateľskému talentu mu od januára 2017 pristálo na účte približne stoštyridsať miliónov dolárov! Americký producent, herec a podnikateľ pritom dokáže byť aj štedrý, jednej z univerzít daroval milión dolárov, ktoré poputujú na založenie nadácie. Tá bude poskytovať štipendiá študentom ekonómie, ktorí zároveň získajú možnosť poradenstva od zamestnanca z Diddyho Combs Enterprises a stáž v jeho vydavateľstve.

Najtrápnejší

Kultová herecká dvojica Warren Beatty (80)a Faye Dunawayová (76), ktorá sa preslávila vo filme Bonnie a Clyde, musí znášať obrovskú hanbu, za ktorú však zjavne vôbec nemôže. Práve Faye a Warren totiž odovzdávali Oscara za najlepší film, a keď oznámili, že je to La La Land a celý štáb z filmu sa tešil na pódiu, zistilo sa, že obálky s menom víťaza boli omylom vymenené, a tak si po sošku prišiel štáb z filmu Moonlight. Je to zjavne najväčší trapas v histórii udeľovania Oscarov a celý svet si bude dlho pamätať rozpačité výrazy slávnej hereckej dvojice, ktorá sa stala stredobodom pozornosti, aj keď o to vlastne vôbec nestála.

Najsledovanejší

Každý rok zverejňuje najväčšia internetová vyhľadávacia spoločnosť zoznam najčastejších otázok, trendov a osobností, na ktoré sa za dvanásť mesiacov používatelia pýtali. Najvyhľadávanejšou osobnosťou roka sa stal takmer jednoznačne herec Kevin Spacey (58). Jeho skok nahor v rebríčku a nadol v živote je až nepochopiteľný, veď v roku 2016 mu britský Princ Charles udelil šľachtický titul za rozvoj divadelného umenia, dnes však ani metál, ani Oscary nikoho nezaujímajú.

Strmý pád Kevina Spaceyho prišiel v priebehu niekoľkých hodín, keď ho herecký kolega Anthony Rapp (46) obvinil zo sexuálneho obťažovania. Kevin síce tvrdil, že bol v inkriminovanom čase taký opitý, že si nič nepamätá, výsledkom však bolo, že médiá spustili obrovskú hystériu a Kevina vyhodili prakticky zo všetkých seriálov a filmov, v ktorých aktuálne účinkoval.

Najsmutnejšia

Herečka Jennifer Lawrence (27) prežíva smutné obdobie. Cíti sa totálne vyčerpaná, tvrdí, že trpí syndrómom vyhorenia a dva roky nechce nič nakrúcať. A aby toho nebolo málo, navyše sa aj rozišla s priateľom, režisérom Darrenom Aronofským (48). Dôvodom vraj bol veľký vekový rozdiel, prestali si rozumieť.

Zlé jazyky tvrdia, že dôvodom mohol byť aj rozdielny názor na potomstvo – Jennifer sa nevedela rozhodnúť, či sa z hereckej dovolenky stane materská a či vlastne dieťa chce, a Aronofsky vraj stratil trpezlivosť so životom na hojdačke. Jennifer, ktorú sme v roku 2017 mali možnosť vidieť naživo aj počas nakrúcania v Petržalke a v budove Slovenského rozhlasu, tak môže tráviť nový rok hľadaním otca svojho dieťaťa.

Najchudobnejší

Ešte pred pár rokmi to bol úspešný, bohatý a slávny týpek, ktorému išla karta. Dobre vyzeral, dobre zarábal, mal krásnu manželku. V poslednom roku však herec Ben Affleck (45) zaznamenal najväčší finančný pád zo všetkých hviezd, išlo o desiatky miliónov dolárov. Vraj za to môže jeho prehnaná angažovanosť v politike, výrazne ľavicové názory, ktoré sa v Amerike príliš nenosia, a najmä obrovská závislosť od hazardu! Pre poker sa mu rozsypalo aj manželstvo s Jennifer Garnerovou. Podľa vlastných slov vraj dokáže za jednu noc prehrať desaťtisíce dolárov a ani tak si nedokáže pomôcť...