Neuveríte, čo raňajkuje Zuzana Vačková v kúpeľni!

Zuzanin dom je plný kúpeľní. Keď ho stavala, rozhodla sa, že kúpeľňu musí mať každá izba. „Aby mal každý vlastný intímny priestor. Myslím si, že kúpeľňa je tajná komnata ženy. Zaujímavé však je, že trinásťročná dcérka má síce izbu s kúpeľňou, ale ešte jej ostalo z detských čias, že sa o kúpeľňu delí so mnou. My dve sme kráľovné vo veľkej rodičovskej kúpeľni.“

SOS pre vysušené vlasy: Po TOMTO recepte budete kráľovnou večera!

Kúpeľ pre kocúra

Zuzana nie je typ, ktorý v kúpeľni trávi pol dňa. „Tým, že moja práca je nepravidelná, aj beauty procedúry, ja to volám refreshe, sú u mňa nepravidelné. Väčšinou keď sa chystám na natáčanie alebo fotenie, spamätám sa, že rýchlo treba dať nejakú masku a postarať sa o seba.“ Herečka si však rada a často užíva relax vo vani. „Takmer každý deň si dávam kúpeľ. Keď si ráno odbehám, doprajem si tých pätnásť minút. Vtedy mám chvíľu čas. Večer, keď prídem z divadla, je to len rýchla sprcha a šup do postele, lebo to by som vo vani zaspala. Keď však mám voľný deň, rada si zapálim vonné sviečky a relaxujem s dobrou hudbou. Kocúr mi vždy robí spoločnosť, už mi aj padol do vane,“ smeje sa.

Zmrazené vrásky: Mráz dokáže nielen posilniť imunitu, no tiež vygumovať prejavy starnutia

Olejuje

Keď vyjde z vane, používa Zuzana špeciálne oleje. „Konečne som našla niečo, po čom sa nelepím. Mám suchú pokožku, potrebovala som nájsť olej, čo ju ochráni, zvláčni a hydratuje a zároveň po čom sa môžem pokojne obliecť aj do bielych šiat. Niektorými sa natieram po opaľovaní, aby mi dlhšie vydržalo a pokožka sa zregenerovala, jeden olej pôsobí proti celulitíde. Oleje robia moju pokožku nádhernou a hebkou. Myslím si, že žena by nemala dbať len o tie časti tela, ktoré trčia z odevu, ale aj o tie skryté. Pretože toto celé som ja a nie iba to, čo sa fotí alebo dáva na obrazovku,“ upozorňuje, no priznáva, že niekedy v noci po predstavení už fakt nevládze a od tohto návyku upustí.

Trápi vás nezdravá pokožka? TIETO potraviny ju rozžiaria

Veľa kritérií

Aj pri produktoch starostlivosti o tvár má blondínka nároky. „Roky pribúdajú, takže som prešla selekciou kozmetických prípravkov. Ale nestriedam ich, mne keď niečo sadne, som verná. Tým, že mám suchú pokožku a hlavne mejkap v divadle je silný, dostáva moja pleť celkom slušne zabrať. Potrebujem krém, po ktorom nie som mastná, ani vysušená, dobre na ňom drží mejkap, nenarobia sa fľaky. Fakt veľa kritérií...“ povzdychne si so smiechom. Nedávno objavila novú značku, ktorej produkty jej krásne vypínajú pleť. „Je to systém ,hydropeptide‘. Nemôžem mať botox, ako herečka potrebujem mimiku. Ale je pravda, že keď netočím, občas si na leto dám takéto procedúry,“ priznáva. Zuzka si dáva záležať aj na vlasoch. „Stále mi ich natáčajú, tupírujú, lakujú, plus každé ráno behám. Vlasy si teda musím často umývať, preto aj starostlivosť doma musí byť kvalitná.“

Vývar z kostí aj tuniak z konzervy. TÝMITO dobrotami sa krášlia celebrity?

Straší v lietadle

Zuzka objavila aj čaro masiek. Predtým ich nechávala na profesionálky v salónoch, kam chodí pravidelne raz za dva-tri týždne. „Začala som ich používať aj doma, naučila ma to dcéra. Na dlhé lety vždy zoberie do tašky masku, a keď sedíme v lietadle osem-desať hodín, vyberie masku a hanba-nehanba, dáme si to na tvár. Vystúpime krásne svieže. Masky si už dávam aj doma po večeroch, keď čítam. A ešte som začala raňajkovať v kúpeľni,“ prekvapuje. Ide o výživové doplnky, ktoré pomáhajú ku kráse. „Ráno si hodím šotík popri tom, ako sa krémujem. Idem teda na to nielen zvonku, ale aj zvnútra,“ smeje sa.

Svadobné líčenie do každého počasia

S dcérou majú aj dievčenské chvíle. „Vyrába si domáce zábaly na vlasy a pílingy na tvár. Niekedy ma nalíči. Páči sa mi jemné zvýraznenie ženskej krásy, žiadne extrémy. Od dcéry som sa naučila vychytávku – highlighter. Rozjasňovače som nepoužívala, no ona kam prišla, tam ich kupovala. Raz to na mne vyskúšala a zistila som, že to fakt vyzerá dobre. Keď niekam idem a chcem si dať záležať, používam ich. Už aj ja mám niekoľko.“ Na manikúru chodieva s dcérou, vždy odídu s priehľadným lakom. „Po návrate z dovolenky som si nechty odlakovala a dávam si na ne olejčeky, nech mi spevnia.“

VIDEO: Chytrý olej vám ušetrí peniaze - môžete ho použiť na telo aj vlasy

S parfumami striedmo

Poličky v kúpeľni sú plné flakónov, s parfumami však Zuzana neplytvá. „Parfum je pre mňa intímna záležitosť, len pre môj pocit, nepáči sa mi, keď niekto ostentatívne dáva najavo, že sa voňavkuje. To neznášam aj v lietadle, že desať minút pred pristátím všetci vyberú parfumy. Ja vtedy umieram.“ To, ktorú z vôní použije, si vraj vyberá podľa nálady, oblečenia, počasia, či podľa toho, kam ide. „Na večernú akciu si dám niečo ťažšie, sladšie, do mesta s kamoškou na kávu niečo až pánske. Veľmi rada mám neutrálne vône.“

Celulitíde dajte zbohom: Táto metóda ju rozbije a rozpustí!

Módna návrhárka Rebecca Justh: Pozrite si jej luxusnú kúpeľňu, ktorá nemá dvere!

ZA 3 VECI vám vaša pokožka po ceste lietadlom poďakuje. Nezanedbajte ich a budete stále svieža