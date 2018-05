Neuveríte, čo robila pred priamymi prenosmi SuperStar porotkyňa Katarína Knechtová...

Láska ide cez žalúdok a to si zrejme povedala aj speváčka a aktuálne porotkyňa zo šou SuperStar Katarína Knechtová (37). Dlhovláska totiž zatiaľ nemá stáleho partnera, no aby bola na každú situáciu pripravená a zahanbiť sa nedala ani za hrncami, podnikla k tomu náležité kroky. Zamierila do Toskánska a my vieme prečo.

Učila sa od majstra

Známy šéfkuchár Martin Záhumenský tam totiž žije so svojou snúbenicou Zdenkou a pre ľudí robia na krásnych toskánskych usadlostiach kurzy varenia. Katka, ako známa milovníčka jedla, neodolala a do Talianska sa vybrala rozšíriť si svoj jedálniček o špeciality, ktoré ju učil samotný šéfkuchár.

Pozrite, aké majstrovské diela na tanieri spoločne pripravili... FOTO

Postavu mám vydretú

Katka kedysi patrila ku kyprejším postavám, no za posledné obdobie jej línia prešla veľkou zmenou. Bola k tomu však viac-menej zdravotne donútená. Speváčka mala totižto problémy so zápalom žalúdka a úplne ideálne jej nefunguje ani pankreas. Preto či sa jej to páčilo alebo nie, musela konať. „Moja aktuálna forma je vydretá, pretože som neskutočne ,pažravá´, no musela som na sebe zapracovať aj z hľadiska zdravia. Cvičím a kontrolujem sa v strave. Teda občas,“ smeje sa zo seba samej, pretože veľmi rada podľahne múčnym jedlám, ktoré má zakázané a bez liekov ich strávi len veľmi ťažko. Katka totižto miluje halušky, pirohy či knedlíky... No keď sa postaví za sporák, rada pripravuje diétnejšie jedlá a určite aktuálne využije aj svoje nové recepty z Toskánska.

