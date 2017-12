Neuveríte, v čom sa tajne vydávala Božidara Turzonovová!

Dobročinný Ples v opere dovedie začiatkom januára do dospelosti – osemnásteho ročníka – obľúbená herečka Božidara Turzonovová. Zhotovením jej róby poverili vychytenú módnu návrhárku, známu tvorbou rafinovaných dámskych šiat, Janu Pištejovú.

Stráni sa červenej

Ako sa dámy popasovali s touto udalosťou, ktorá je každoročne ostro sledovaná? Herečka spokojne skonštatovala, že návrhárke nemusela nič zakazovať ani prikazovať. „Janka Pištejová je šikovná a veľmi inteligentná a veľmi rýchlo sme dospeli ku konsenzu. Nebolo ťažké sa dohodnúť,“ hovorí.

Róba je ešte len v procese vývoja, no my sme získali jej skicu. Farba zatiaľ ostáva tajomstvom, no pani Dača, ako sa dáva oslovovať, priznáva, že rokmi sa jej obľúbená farba menila. „Mávam obdobia, momentálne sú to studené farby. Zo šatníka mi už úplne vypadla červená, kardinálska červená a béžová. Ale kvôli filmom som chodila aj červená, počas filmu Anděl s ďáblem v těle som totiž mala účes z tridsiatych rokov – krásne vlny a ohnivočervené vlasy.“

Neplesá

Herečka netají, že ponuku moderovať osemnásty dobročinný Ples v opere prijala s nadšením, no skúsenosti s plesmi príliš nemá. „Musím sa s hanbou priznať, že nie som plesový typ. Úprimne, ponuku moderovať Ples v opere som akceptovala veľmi rada predovšetkým preto, lebo som vlastenecká k nášmu Slovenskému národnému divadlu. Práve pri príležitosti stého výročia vzniku Československa si môžeme pripomenúť významnú úlohu SND, ktoré práve vtedy vznikalo,“ hovorí.

Tajná svadba

Herečka sa teší na róbu, ktorú pre ňu Jana Pištejová prichystá, no požiadali sme ju, aby si zaspomínala na svoje najkrajšie šaty. Boli nimi tie svadobné? „Ja som sa vydávala v časoch, keď svadba v kostole bola ťažká kádrová ujma. Hoci som sa tajne vydávala v kostole, bolo to dva týždne pred pôrodom mojej dcéry a mala som iba dlhý biely sveter,“ prekvapuje pani Dača. Hovorí, že od detstva bola zvyknutá dlho stávať u krajčírky. „Mama nás starostlivo a pekne obliekala do dobrých látok. Potom som si na to často spomínala, keď som opäť stávala u krajčírok kvôli hereckým kostýmom. Najkrajšie šaty som mala vždy vo filmoch, veľmi som oceňovala tie šaty. Medzi najkrajšie patria jednoznačne šaty z pražských filmov od návrhára Theodora Pištěka,“ nadchýna sa herečka. Mala šťastie, vraj si nemusela nikdy obliecť niečo, čo by jej bolo proti srsti. „Nepamätám sa na také situácie, kostým vždy patril k postave a do tej som sa vžila. Raz sa mi so začínajúcim výtvarníkom prihodilo, že jeho návrh úplne poprel integritu danej postavy. Ale nakoniec to bola otázka bleskovej dohody.“

Miluje secesiu

Pani Dača vraví, že napriek tomu, že má rada módu a predovšetkým eleganciu, je pre ňu vždy mierne otravný stres, keď si musí vybrať šaty na spoločenskú udalosť. Z módnych období sa jej najviac páči jednoznačne secesia. „Pre filmovú tvorbu je síce najdrahšia, ale v tej sa cítim dobre, s tou som kompatibilná,“ hovorí s úsmevom. Minisukne zavrhla Herečka podľahla aj módnemu výstrelku. „Keď som sa ocitla v New Yorku, ľudia tam ostentatívne chodili v prešívaných vetrovkách. To si ma získalo. No pamätám sa aj na módny výstrelok, ktorý som úplne popierala. Bola som mladá a mala som dcérku, keď sa objavili minisukne. Boli štvorcové, krátke a trčali z nich kolená. Pripadalo mi hlúpe mať kratšie sukničky než moje dieťa,“ prezrádza.

