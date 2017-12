Neuveríte, čomu sa Samuel Tomeček venuje popri speve. Robí závozníka! 

Ako jeden z protagonistov televíznej šou Milujem Slovensko nám prezradil, aký má vzťah k našej krajine a vianočným sviatkom, aj aká je jeho úloha pred Štedrým dňom.

Čo máte na Slovensku rád?

Máme tu prekrásnu prírodu, ako aj celú krajinu. Aj keď malú, ale veľmi rozmanitú, a to aj v rámci ľudí. Niekde sú srdečnejší, inde chladnejší a myslím, že keď vyjdeme za Bratislavu, „zosrdečnieva“ sa to. Milujem bryndzové halušky, najlepšie od mojej mamy.

Zažili ste Vianoce v zahraničí alebo uprednostňujete domáce?

Vianoce máme vždy doma v Bratislave s rodinou, potom sa rozbehneme k ďalším príbuzným. Máme pekné tradície, mama nás odmala naučila na zazvonenie zvončeka a kresťanské zvyky. Vianoce v zahraničí som nezažil a ani po tom netúžim. Jediná zmena bude budúci rok – Vianoce strávim na mojej chalupe na Záhorí. Plánoval som to už tento rok, ale nestihol som ju celú dokončiť. Vianoce na pláži sú mi cudzie. Pre mňa je krajší pohľad z okna na sneh a byť s celou rodinou. V tomto som tradicionalista. Teoreticky si ich viem možno predstaviť na lyžiach na horách, kde je pravá zimná atmosféra.

Aké tradície dodržiavate? Máte nejakú rodinnú špecialitu na vianočný stôl?

Rozkrojíme jabĺčko, oriešok, aby sme vedeli, aký budeme mať rok, na stole sú oblátky s cesnakom a medom, všetko väčšinou plody z našej záhrady alebo od našej rodiny. Na stole máme šošovicovú polievku so sušenými slivkami. Vždy aspoň dva druhy rýb, väčšinou kapra a lososa alebo tuniaka. Otec robí vynikajúci zemiakový šalát a vždy ho vyzdobí inak. Do misky naloží šalát, uhladí vrch a ozdobí ho zeleninou nakrájanou na kúsky. Niekedy už je v koncoch, čo nové vymyslieť, pretože robí až tri rôzne dizajny – u nás doma, v bratovej rodine a u babky v Zohore. Najmä bratovým dcérkam sa to strašne páči.

Podieľate sa niečím na prípravách?

Mám na starosti stromčeky, to je moja úloha! Chodievam ich vyberať a robím závozníka do všetkých častí našej rodiny. Roznášam aj na štyri-päť miest. Ďalšou mojou povinnosťou je, že ten náš musí stáť ozdobený vždy pred Štedrým dňom. Raz som to nestihol a mama bola na mňa veľmi nahnevaná. Dokončil som ho doobeda na Štedrý deň. Mama mi vždy nachystá ozdoby a ja vyberám, čo pôjde na strom, kreujem. Nepáčia sa nám americké prečačkané, pod ktorými ani nevidno stromček, ale jednoduchšie, aby vynikla jeho prirodzená krása. Mám však aj pár ozdôb v tvare hudobných motívov, ktoré na stromčeku nesmú chýbať.

Kedy obstarávate vianočné darčeky? V predstihu či na poslednú chvíľu?

Je to jednoznačne nákup na poslednú chvíľu. (Smiech.) Práve si plánujem, kedy to tento rok stihnem. Nerád kupujem hlúposti na jedno použitie, mám radšej praktické veci.

V akom duchu sa u vás nesú silvestrovské zábavy? Sú to bujaré oslavy s kamarátmi či pracovné vystúpenia?

Keď som bol menší, chodievali sme vo veľkej partii na hory na lyžovačky. Posledných trinásť rokov je pre mňa Silvester väčšinou pracovný a veľmi sa z toho teším. Mal som aj nepracovné, ale uprednostňujem tie pracovné. Pre mňa je skvelý pocit vystupovať, zabávať ľudí, a keďže väčšinou odrátavame na pódiu koniec roka, je to krásny pocit takto ukončiť rok. Neviem si to už inak ani predstaviť. Tento rok budeme s kapelou aj spolu s Martinom v hoteli vo Vyhniach. Veľmi sa teším, tam je to nádherné. Niekedy sme mali aj „dvojáky“, jazdili sme z námestia na námestie. Aj v strašných zimách. Najväčší teplotný extrém počas vystúpenia bol mínus dvadsať stupňov. Našťastie sa viem zahriať, keď pri spievaní skáčem, behám a prípadne si dám aj za pohárik. (Smiech.) Veď k Silvestru to patrí. Raz sa nám s kapelou stalo, že sa posúval program a nestíhali sme druhé vystúpenie načas. Keď sme konečne dohrali prvé, ponáhľali sme sa na ďalšie námestie. Bola strašná hmla, ale aj tak sme išli hrozne rýchlo. Keby bolo niečo na ceste alebo by cez ňu prechádzala nejaká zver, asi by to dopadlo inak. Keď sme konečne dorazili, spevák, čo hral pred nami, nemal pre nás veľmi milé slovo. Musel dosť improvizovať a naťahovať to, kým prídeme.

