Neuveríte, k čomu donútila Henrieta Mičkovicová svojho partnera Alexandra Bártu!

Nedávno sa stal krstným otcom knižky s pikantným názvom Sk***ené šťastie príde v utorok. Herec však tvrdí, že vulgárne slová v jeho domácnosti s partnerkou, herečkou Henrietou Mičkovicovou (51), udomácnené nie sú. „Bežne tie slová u nás nepadajú. Možno sa niekedy nechám uniesť v aute, keď šoférujem. Je zrýchlená doba a ľudia za volantom niekedy robia všelijaké kiksy, takže sa stane, že mi ujde. Určite nie som svätec a občas použijem aj neslušný výraz,“ priznáva Alexander.

MÓDNA POLÍCIA: Pozrite sa na LUXUS, ktorý predviedli známe krásky na prehliadke Fera Mikloška!

Vodičák ako darček

Podľa jeho slov nie je žiaden cestný pirát a na margo svojich šoférskych schopností prekvapuje: „Snažím sa jazdiť zodpovednejšie, odkedy sa nám narodila dcéra. Znamená to teda, že tak jazdím odjakživa, lebo ja som si až vtedy urobil vodičák,“ hovorí. Nikdy nemal špeciálny vzťah k autám ani k šoférovaniu, vodičák bol nutnosťou kvôli očakávanému dieťaťu. „Jazdím teda len dvanásť rokov a tak ako som nemal dovtedy vzťah k autám, tak teraz mám šoférovanie veľmi rád. Viem si pri ňom výborne oddýchnuť,“ prezrádza herec, ktorý si čas za volantom zjednodušil automatickou prevodovkou.

Prachařova manželka bez mejkapu: Agáta, TOTO nám už nabudúce nerob!

Tvrdí, že jazdí bezpečne: „Nemyslím, že riskujem. Jednak si to nedovolím aj práve preto, že mám rodinu a tiež kvôli tomu, že si vážim natoľko aj život ostatných, že ohrozovať ich nie je môj štýl.“ V lete s partnerkou absolvoval road trip v Srbsku, Bosne, Hercegovine, Čiernej Hore a desaťdňovú cestu odšoféroval sám. „Práve preto, že ma to tak baví, sme sa s Henrietou za volantom nestriedali,“ vraví Alexander a vyvracia tak dohady o nedôvere k herečkiným šoférskym schopnostiam. „Určite to nebolo preto, že jej za volantom neverím. Myslím, že je výborná vodička. Veď keď sme sa dali dokopy, ona ma všade vozila. Ale často ma nabádala, aby som si urobil vodičák, až napokon som ho dostal od nej na narodeniny. Takže hlavne vďaka nej ho mám,“ priznáva.

FOTO: Všetci to mali pod nosom, ale nikto to nevidel. Speváčka Natália Hatalová to musela povedať narovinu

Športovkyňa

Dcéra, ktorej príchod na svet ho kedysi motivoval stať sa pojazdným, asi nebude kopírovať hereckú dráhu rodičov, ťahá ju to k športu. „Ester má len dvanásť rokov, takže si ešte netrúfam povedať, či z nej bude herečka. Je normálna v podstate už pubertiačka, zažívame s ňou zaujímavé chvíle. Je veľmi milá a musím poklopať – veľmi dobre sa učí,“ chváli svojho potomka. Dcéru sa snažia viesť aj k športu: „Ťahá ju to najmä k vode a výborne pláva. Má to asi po mne, kedysi som hral vodné pólo. Plávať sa naučila dosť skoro, videl som, že si vodu užíva. Vyplynulo to prirodzene – boli sme v bazéne, kde bol aj tréner a navrhol, či by to chcela skúsiť. Celkom sa jej to zapáčilo. A vidím, že sa zlepšuje. Ja mám veľmi rád bedminton, takže aj ten často hrávame a chcem ju začať viac ťahať do prírody na túry. Máme plán s Henrietou, že by sme ju povodili po Slovensku.“

Speváčka Mamba si po pôrode vytrpela svoje. Lekár vyhodnotil, či sa to môže prihodiť aj vám

Nútenie motiváciou

Otcovo herecké umenie vraj Ester príliš nesleduje. „Mal som väčšinou predstavenia, kde som ju veľmi nemohol zavolať. Nepochopila by ich ešte, neboli úplne vhodné pre dieťa v jej veku, takže ich nevidela veľa, ale postupne ju začnem brávať. Chodievame skôr do kina a miluje muziku, počúva od rockovej až po dnešné trendové kapely. Siedmy rok chodí na klavír, aj tam má výborné výsledky. Niekedy sa jej však nechce cvičiť, tak ju musíme nútiť. Skôr ju však motivujeme. Vždy, ak krásne zahrá koncert, jej poviem: Vidíš, keď cvičíš, má to aj výsledok. Takže či bude herečka, netuším. Pre mňa je ešte stále malá. No nemám ani pocit, že by mala vzťah k recitovaniu. Vždy síce vyhrá triedne kolo v Hviezdoslavovom Kubíne, ale už ju to neťahá do vyšších kôl,“ konštatuje.

Herci z Oteckov si dali definitívne zbohom! Takto vyzerali ich hádky...

Viac divadla

Alexander síce počas školského roka nemá toľko času venovať sa dcére, ale na hereckom povolaní nachádza výhody. „Našťastie je to tak dobre zariadené, že cez letné prázdniny máme v divadle voľno, takže dva mesiace sme intenzívne spolu a za to som rád. Snažím sa jej vynahradiť víkendy, ktoré u nás, žiaľ, nie sú počas roka,“ vraví člen SND. Aj keď sme herca pravidelne vídavali v seriáloch, z televíznych obrazoviek na čas zmizol. „Po dlhšom čase sa venujem najmä divadlu, skúšam na domovskej scéne. Túto sezónu sa mi črtajú tri krásne divadelné postavy. Ale objavím sa zas aj v televízii, na jar som dotočil šestnásťdielny polokomediálny seriál z prostredia hotela pre TV JOJ, ktorý je teraz v postprodukcii. Vysielať by sa mal budúci rok.“

Prišla o tri snubné prstene! Mária Čírová prezradila, čo sa stalo so vzácnymi šperkami...

Exkluzívne FOTO: V TÝCHTO šatách sa vydávala manželka Tomáša Maštalíra!

ROZHOVOR: Jasmina Alagič EXKLUZÍVNE o zásnubách, svadbe a svojej chorobe