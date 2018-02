NEUVERÍTE, ktorý herec si musel obliecť handry po Koleníkovi! Nový sexidol z neho ale nebude

Keď si dvaja oblečú to isté, nie je to to isté – toto zlaté pravidlo neplatí iba na červenom koberci, kde sa rovnaký outfit považuje za obrovské faux pas, ale aj v seriáloch. Televízie totiž recyklujú, ako sa len dá. Iba veľmi pozorný divák si všimne, že okrem nábytku sú to aj kostýmy, ktoré herci po sebe dedia. Stalo sa to teraz aj Pavlovi Topoľskému (56) v seriáli Vlci. Nohavice aj košeľu nosí po Jánovi Koleníkovi (38). Ten sa v safari outfite objavoval v seriáli ZOO. Hoci herci majú diametrálne odlišné postavy, veľkosť oblečenia môžu mať tú istú.

Môžu si vyberať

Čo sa týka kostýmov, najlepšie sú na tom väčšinou herečky v hlavných úlohách. Majú k dispozícii najviac outfitov a často šitých priamo na mieru. Napríklad Natália Germani vo Vlkoch má k dispozícii troje šiat, pätoro nohavíc, tri sukne a štyri blúzky.