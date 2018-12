Neuveríte, s kým a kde strávila Silvester Sisa Lelkes Sklovská

Posledný deň v roku väčšinou trávi v práci. „Mám rada, keď robím, vôbec ma to neobťažuje, bavím sa pritom a rada zabávam ľudí. Aj tento rok ma veľa ľudí oslovilo s vystúpeniami, ale sľúbila som, že v Divadle Nová scéna odohrám predstavenie Mamma Mia. Potom ideme s Jurajom do jedného veľmi pekného podniku, kde hrajú moje milované funky. Takže tam budeme aj s priateľmi,“ hovorí Sisa.

Skončila vo fontáne

Ak by si mala spomenúť na najbláznivejší Silvester, ktorý zažila, musela aby poriadne zaloviť v pamäti. „Ja som v živote toľko prežila..., veď už som nejakú chvíľu na tomto svete,“ hovorí. Predsa len však vytiahne jeden z veselých žúrov. „Na Silvestra som už spievala naozaj hocikde. Pamätám si, že raz môj Silvester skončil tak, že sme s Mišom Hudákom skončili vo vode! Sedeli sme na kraji fontány v jednom tatranskom hoteli a močili si v nej nohy. To bol veľmi vydarený koniec roka. On tam moderoval, ja som spievala,“ spomína s tým, že s Michalom Hudákom je vždy veľká zábava. Najskôr sa okoloidúci na nich iba prekvapene pozerali, ale postupne s nohami vo fontáne skončilo viacero hotelových hostí. „Samozrejme, že to vtedy aj niekto odfotil – bol z toho problém v médiách,“ uzatvára so smiechom.

Samozrejme, každého Silvestra jej robí spoločnosť manžel Juraj.