Šokujúci dôvod, prečo ho frajerka nechcela! Robo Papp mal čo robiť, kým zbalil novú lásku

Na nedávnu párty si spevák Robo Papp priviedol novú priateľku Veroniku a bolo vidieť, že sú až po uši zamilovaní. Nevedeli sa od seba odtrhnúť a neustále si vymieňali nežnosti. „Sme spolu čerstvo, tak dva-tri mesiace,“ priznal spevák to, čo bolo očividné.

Spoznali sa počas plavby loďou po Dunaji. „Kamarát má loď, na ktorú chodíme vždy celé leto od mája do októbra. On priniesol kamošku a ja som sa do Veroniky zaľúbil. Ale ona ma nechcela,“ povzdychol si so smiechom. Odpoveď sme hľadali u jeho atraktívnej polovičky.

„Bol až príliš pekný a myslela som si, že to nebude celkom pre mňa,“ vysvetlila Veronika, na čo jej Robo kontroval: „Povedz normálne, ako to je! Ona mala vždy dvojmetrových frajerov a ja som asi o šestnásť hláv nižší od priemeru, čo mala celý život. Takže si ma nevšimla. Musel som pár týždňov vyskakovať, aby si ma všimla,“ žartoval zaľúbený spevák a s humorom pokračoval aj v otázke spoločnej domácnosti. „Nebývame spolu, ale bývame spolu každý deň. S mojou dcérkou Isabellou sa majú rady a my sa ľúbime veľmi. Užívame si to teraz,“ dodal spokojne.

