Neuveríte, prečo sa Lucie Bílá vrátila k exfrajerovi! Druhú šancu mu dala pre TOTO

Do Bratislavy prišla predstaviť svoj vianočný galakoncert. Sprevádzal ju tak ako v minulosti Radek Filipi (35), bývalý fitnestréner, s ktorým sa v marci minulého roku začali ukazovať ako pár, ale už v novembri sa s ním speváčka rozišla. Na svojom konte na sociálnej sieti vtedy vysvetlila, že za rozchodom je jej vyťaženosť. „Milujem svoju prácu niekedy až tak veľmi, že vyhrá nad partnerstvom. Musela som si vybrať, pretože Radek je človek, na ktorého sa môžem spoľahnúť. Stará sa o mňa, mám ho rada. Zostáva naďalej členom môjho pracovného tímu,“ dodala. Ostali teda v tesnej blízkosti a v lete sa Lucie k svojmu svalovcovi vrátila aj v súkromí.

V novembri vystúpite na galakoncerte, ktorý počas Vianoc odvysiela televízia. Sľubujete šou a zázraky. Čo to znamená?

Nebude to len popový koncert, predstavím svoj najmilovanejší vianočný repertoár. Počas Vianoc sa zo mňa stáva dieťa a keby som mohla, vianočné pesničky spievam celý rok. Odznejú aj pesničky z nového albumu, je medzi nimi pieseň pre môjho syna aj pre maminku. Sú to veľmi citlivé veci, ktoré sa narodili v bratislavskom štúdiu.

Už vaše dnešné šaty pôsobia vianočne. Ako vyzerá vaša príprava garderóby?

Keď potrebujem byť pekne oblečená, čo je skoro vždy, zavolám svojej štylistke Sandre. Napriek tomu, že je z Bratislavy, presne vie, čo kde doma mám. Napokon, veci mi zháňa ona. (Smiech.) Niekedy strávime u mňa aj šestnásť hodín zlaďovaním outfitov. Všetko mi dá na vešiaky, doplní k tomu šperky a topánky. Móda totiž nie je môj koníček. Hovorí sa, že ľudia sú hluchí, ale nie sú slepí, takže potrebujem si ich najprv získať vizuálne, aby potom boli ochotní počúvať ma.

Myslím, že vy už máte získaných ľudí...

Ale tiež je jednoduché stratiť ich. Takže na to mám Sandru a módneho návrhára Borisa Hanečku. Na vianočný galakoncert mi bude šiť šaty, ktoré doladí k obrovským zlatým šperkom. Asi prvýkrát to bude obrátene, vždy sa totiž k šatám kupujú šperky. Ale tieto šperky si to naozaj zaslúžia. Ja mám vlastne krásne povolanie. Dievčatá sa rady vydávajú preto, lebo sa nádherne oblečú a celý deň sa im všetci venujú a celé je to o nich. A ja to mám vlastne každý deň. Ja sa už nemusím vydávať. (Smiech.)

Vy ste si už aj tie svadby odbili…

To áno, mám krásne dve za sebou.

A bude ďalšia?

Mne zatiaľ stačia dve.

Vidieť, že ste veľmi zamilovaná...

Je mi veľmi dobre. Mám vedľa seba niekoho, kto mi robí život šťastný tým, že so mnou prežíva obyčajné veci, ktoré mi v živote veľmi chýbali. Už som bola len v šatni, v aute alebo na javisku. Ale teraz chodím aj do kina, na výlety… Po koncerte som sa väčšinou zatvárala doma, nebolo mi vždy úplne veselo a zrazu po koncerte ideme na večeru, alebo na prechádzku. Tým, že máme psíka, sme stále niekde vonku a je to fajn. Prvýkrát v živote mám pocit, že stíham aj žiť.

Ako reagujú ľudia, keď zistia, že idú do kina s Luciou Bílou?

Minulý týždeň sme v Bratislave boli v kine dva dni po sebe. Ja som človek ako každý iný, len mám povolanie, ktoré je viditeľnejšie. Takže jediná zmena, keď idem do obchodu alebo do kina oproti iným ľuďom je v tom, že si beriem so sebou fotky a fixku. Neprekáža mi, keď sa ľudia chcú so mnou fotiť, horšie bude, keď to už nebudú chcieť. (Smiech.)

Od korzovania po obchodoch s oblečením ste asi odbremenená, keď máte štylistku.

Vyhovuje mi, že Sandra všetko donesie. Vtedy to vyzerá, že sa ku mne sťahuje, donesie vždy obrovské balíky, hlavne z Viedne. Už vie, čo sa hodí k mojej postave, pretože nie som od prírody príliš jednoducho riešená, a chcem sa cítiť pohodlne. Napríklad lodičky – ihličky si kupujem už len kvôli Sandre a Borisovi. (Smiech.) Inak by som chodila len v teniskách, odmietam si ničiť nohy. V civile sa ani nelíčim, dám si len riasenku, vlasy do chvosta, džínsy a tenisky. To mi vyhovuje. Ale začína sa sezóna, musím si zase zvyknúť.

Stihli ste si v lete oddýchnuť? Na sociálnej sieti ste sa pochválili dovolenkou so staronovým priateľom.

Keďže máme psíka, chceli sme ísť autom, takže sme boli pár dní v Chorvátsku. Mali sme požičaný krásny dom priamo na pláži. Nikto tam nebol len my dvaja, bolo to veľmi príjemné. Romantika.

Syn už s vami asi veľa času netrávi...

Nie, ale budúci týždeň za ním letíme do Francúzska. Chýba mi. Keď príde domov, užívam si to a desaťkrát sa ho spýtam, či niečo nepotrebuje. Musí ho to strašne otravovať. Ale ja som rada mamou. Mám z neho veľkú radosť, je to citlivý človek, dobrý, láskavý. Azda sa mu v živote bude dariť. Je jedno, kde bude bývať, hlavne nech je zdravý a šťastný.

Takže ste s priateľom väčšinou doma sami. Kto koho obskakuje?

Tak na striedačku, ale musím uznať, že som poriadne rozmaznávaná žena. Mala som v živote celkom šťastie na mužov. Aj keď sa nám cesty rozišli, za každým vzťahom si stojím. Teraz som poriadne rozmaznávaná za odmenu.

S Radkom ste boli pár mesiacov rozídení. Prišli ste v pauze na to, že vám chýba?

Myslím, že niekedy musia ísť ľudia od seba. Musia odísť, aby sa mohli vrátiť. Pauza ma utvrdila v tom, že si ma Radek zaslúži. Bol natoľko trpezlivý, že ma nechal, nech mi to samej dôjde. Zrazu som zistila, že ho potrebujem. Bola by som hlúpa takého úžasného muža odháňať. Bola by som „truhlík“ nechávať ho nejakej inej. (Smiech.)

Radek má dosť tetovaní, dal si vytetovať aj vaše meno?

Áno a veľmi sa mi to páči. Nemá totiž len meno Lucie, ale aj priezvisko. Aby bolo jasné, o akú Luciu ide. Je to od neho veľmi pekné.

Aj vy máte jeho meno?

Nemám žiadne tetovanie, nie som ten typ, hoci ako tínedžerka som sa pokúšala si vyryť niečo na ruku vreckovým nožíkom. Nikdy nehovor nikdy, uvidíme, ale v takom rozmere, ako má Radek, to sa nestane. On to má však veľmi pekné. Niekto to preženie a vyzerá ako veľkonočné vajíčko, ale jeho tetovanie je sexi.

On je asi celý sexi, nie?

No je, áno. (Smiech.) Čo už. Mám novú pesničku, ktorú som naspievala na jeho narodeniny, kde sa hovorí, prečo to takto je. Pretože chcem, lebo môžem. Je veľmi pekná, má veľmi vtipný text.

