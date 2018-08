Nevesta na úteku: Miley Cyrus je zase sama. Jej ženíchovi konečne došlo, že sa vlastne nechce vydávať

Provokatérka Miley Cyrus (25) sa s Liamom Hemsworthom zasnúbili už v roku 2012, o rok neskôr však svadbu odvolali a rozišli sa. V roku 2016 začali opäť od začiatku. Vyzerali šťastní, no teraz je medzi nimi definitívny koniec.

Dohováral mu aj Thor

Prečo? Miley neustále odkladala plány na svadbu a život ako na hojdačke Liama unavoval. Chcel už deti a nepáčilo sa mu, ako speváčka čas ich spoločného rodičovstva stále z rôznych dôvodov posúva. Až mu zaplo, že Miley sa v podstate nechce ani vydať ani viazať. Liamovi dohováral aj filmový Thor, teda jeho brat Chris Hemsworth. Nič nepomáhalo, Liam bol zaľúbený a s divoškou Miley veril v spoločnú budúcnosť. A teraz je sám. Zostal v rodnej Austrálii, zatiaľ čo Miley si zbalila všetky veci a odišla k rodičom v Malibu a vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, že by sa k snúbencovi chcela vrátiť. Vymazala všetky spoločné príspevky na sociálnych sieťach a namiesto profilovej fotografie na Instagrame zavesila iba čiernu plochu.

Ani prsteň nepomohol

Bude zaujímavé sledovať, ako sa zmení Cyrusovej správanie po rozchode s Liamom. Keď išli od seba prvý raz, regulárne jej preplo. Začala sa vyzliekať, všade vyplazovala jazyk, ukazovala chlpaté neoholené podpazušie a na pódiu začala objímať obrovské nafukovacie penisy. K tomu pribúdali pikantné fotky s chlapmi i so ženami. O každom svojom škandále nezabúdala informovať svet na všetkých možných sociálnych sieťach. Liam to znášal trpezlivo a po čase sa pokúsil dať to opäť dohromady a... vyšlo to. Posadil si ju pred seba do drahej reštaurácie, povedal jej, že ju chce v dobrom i v zlom a požiadal ju o ruku. A pridal diamantový prsteň z dielne Neila Lana zo žltého osemnásťkarátového zlata. Diamant na ňom bol vraj brúsený ručne pred stodvadsatimi rokmi a tento špeciálny raritný kúsok ešte Lane zakomponoval do kvetinového motívu z ďalších menších diamantov.

Čo príde?

Liama stál prsteň kopu peňazí a Miley bola neprehliadnuteľná, keď pohla rukou, všade to blikalo ako reflektory počas jej koncertu. Dvojicu prenasledovali na každom kroku, fotili ich pri večeri, behu, či prechádzkach so psom. Hemsworth dokonca našiel jedného fanúšika, ktorý sa im hrabal v odpadkovom koši. Asi chcel vyloviť nejaký suvenír, ktorý by sa dal speňažiť. Veď pred časom sa podarilo na aukcii na internete predať za tisíce dolárov nedojedený hamburger, ktorý do svojho smetného koša vyhodila speváčka Britney Spearse. Svet sa teraz pýta, čo bude nasledovať. Ako zvládne Miley opätovný status – nezadaná? Zase budú výtržnosti, nahé fotky, drogy? Alebo sa objaví po jej boku nový chlap, za ktorého sa po krátkom čase vydá? Americké stávkové kancelárie dávajú na opätovný návrat párika najnižší kurz. Hovorí sa, že trikrát a dosť. Len či to platí aj pre túto dvojicu...