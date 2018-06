Nevesty bulváru: Ďurianová, Verešová aj Šimkovičová by slávnu Meghan z kráľovského dvora zatienili aj dnes

Niektoré celebritné nevesty by sa za výber šiat nemuseli hanbiť ani dnes.

O pol roka bol koniec

Jeden z najväčších svadobných rozruchov urobila Marianna Ďurianová (41). S Liborom Boučkom (37) si povedali áno po roku spoločného chodenia a o pol roka už ležala na súde žiadosť o rozvod. Vtedy sa písal rok 2006. Špekulovalo sa, že je za tým jej vzťah s mníchovským podnikateľom Honzíkom Novotným, čo však tvrdohlavo odmietala. Radšej vinu zvalila na svojho exmanžela a vo veľmi nejasnom kontexte spomínala, že sa o Liborovi dozvedela veci, ktoré jednoducho nedokáže akceptovať. Dokonca nepriamo spochybnila jeho lásku k nej so slovami, že každý sa chce vidieť v televízii. Po sobáši však tvrdila, že svadbu mali nádhernú a bola šťastná, že si na seba môže dať vysnívané biele šaty. Hostinu si užili s najbližšími, prišlo približne 120 hostí. Odvtedy sa pred oltár nepostavila.

Najskôr rozvod, potom svadba

Hviezda módnych prehliadok a dobrých spoločenských akcií Andrea Verešová (37) je vydatá od roku 2007. Keď sa so svojím súčasným manželom Danielom Volopichom zoznámila, bol ešte ženatý, no vraj už nie šťastne. Ich svadbu urýchlilo Andreino tehotenstvo. Svadba bola podľa nej rozprávková, nad jej prípravou strávila štyri mesiace. Samozrejme, spolu so svadobnou agentúrou. Na ich svadbe sa bavila asi stovka hostí. Nechýbala Iveta Bartošová, Libor Bouček, Ivana Christová, Dara Rolins či dnes už nebohý Robo Beňo. Volopichovci vychovávajú dve deti – Vanessu a Daniela Tobiáša. Daniel má z predchádzajúceho manželstva dve dcéry, Josefinu a Valentínu. Andrea sa vydávala v honosnej róbe, ktorú by si dnes na seba obliekla zrejme máloktorá nevesta.

Dvakrát nevesta

Aneta Paríšková (44) sa ocitla v úlohe nevesty dvakrát. Po prvý raz to bolo v júni 2006 s Davidom Dočekalom. Na svoju prvú svadbu sa moderátorka zodpovedne pripravovala. Vyberala si svadobné šaty, spolu so snúbencom riešili svadobné oznámenia a obrúčky tiež nekupovali na poslednú chvíľu. Chodili spolu tri roky, z toho dva boli zasnúbení. Žiaľ, tento príbeh lásky sa skončil rozvodom po štyroch rokoch od sobáša. No manželia spolu nežili už asi tri roky pred rozvodom. Aneta má z tohto manželstva syna Danielka. Po druhýkrát si obliekla svadobné šaty, keď stretla Kanaďana Marka Sedlmaira. Svadbu „zbúchali“ celkom narýchlo. Po desiatich mesiacoch si navliekli obrúčky a nevesta už bola v pokročilom štádiu tehotenstva. Keďže prvú svadbu mala moderátorka väčšiu, druhýkrát jej stačilo iba šesť hostí. Žiaľ, sympatickej blondínke nevyšiel ani tento vzťah, ale teší sa z dvoch synov Nathana a Gabriela. Momentálne je zaľúbená do Miroslava Polakoviča (46), s ktorým je šťastná. Možno aj po tretíkrát povie áno.

Po štyroch mesiacoch svoji

Hviezdy reality šou Mojsejovci si prisahali vernosť až za hrob v roku 2003. Aj táto veselica sa konala iba po štvormesačnej známosti. Nora (59) priznala, že ju rozviedli 31. januára a 1. februára už dala nový sľub Braňovi Mojsejovi (50), ktorý bol tiež rozvedený. Košická podnikateľka sa vydávala v bledomodrých šatách a svedkyňa na svadbe jej bola kamarátka Eva Rezešová. Škandály a alkoholové excesy Braňa Mojseja pozná zrejme celé Slovensko, Nora ich vydržala znášať desať rokov. Potom sa s ním rozviedla a v januári 2017 sa vydala tretíkrát, a to za svojho kamoša Františka Versačeho Kabrheľa (41).

Nadčasová

Svoji šatami by určite zabodovala aj dnes politička Martina Šimkovičová (46). Igor Šimkovič je jej druhý manžel a vzali sa v roku 2005. Na svadbe im už robil spoločnosť ich syn Marko. Spolu majú aj dcéru Sofiu a Martina má už dospelú dcéru z prvého manželstva, Petru. Podľa všetkého sa aj toto manželstvo nakoniec skončí rozvodom.