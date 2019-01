Nežná herečka spôsobila autonehodu. Privolaných policajtov úplne šokovala!

Blondínka je mamou už viac ako dva roky. Manželovi Jánovi porodila dcérku Amálku a spoločne si nažívajú v domčeku blízko Bratislavy. Dominika sa nám priznala, že aj keď sa snaží byť zodpovednou matkou, jej povaha jej ešte občas komplikuje život. „Niekedy som dosť prchká. Mám to ešte stále z mladosti. Vždy som sa do všetkého bezhlavo púšťala, či už to boli priateľstvá, adrenalínové športy a mnoho ďalších vecí. A napriek pribúdajúcim rokom a skúsenostiam stále konám neuváženejšie, ako by som si predstavovala.

Ale učím sa nad vecami viac rozmýšľať a naozaj si to aj trikrát premyslieť a až tak sa do niečoho pustiť. Nejakú zmenu na sebe už badám, ale u nás doma je manžel ten rozvážnejší, on si dopredu plánuje, nie ako ja.“

Ako bumerang

Svoj temperament sa snaží ovládať aj na cestách, keďže dochádzaním do Bratislavy strávi za volantom dosť času. Vždy si hovorím, že aj keď sa rozčúlim na ceste, ved to asi väčšina z nás pozná, krátko nato sa mi stane to isté, ale z opačného garde. Napríklad, že niekto ide pomaly predo mnou a ja si vravím: Do pekla, prečo nemôže isť rýchlejšie?!

Veď sa ponáhľam! A poriadne zatrúbim. A o pár minút na to ja neviem, kde mám odbočiť, zrazu spomalím tak, že za mnou trúbi auto. Vtedy mi to cvakne: Aha, ups, okej, nikdy nesúď toho druhého v aute a aj kdekoľvek inde, lebo nevieš, čo rieši. Opakujem si: Upokoj sa, usmej sa a chod ďalej. Pokiaľ je ku mne niekto drzý a arogantný na ceste, len sa tak usmejem alebo pokrčím ramenami,“ hovorí.

Ani slovo!

Aj keď sa považuje za dobrú šoférku, ani ona sa nevyhla autonehode, ktorú sama zavinila. „Stalo sa mi, že som nedala prednosť v jazde a nabúrala som zboku do auta, kde sedel pán. Ta situácia bola veľmi komická, pretože ja som mala vtedy deň po operácii hlasiviek a nemohla som rozprávať, jednoducho ani slovko vydať zo seba. Tak si to viete predstaviť, že keď prišli policajti, vyzerala som ako nemá. Nemali sme inú možnosť, len si všetko písať na papieriky. To bolo veľmi vtipné,“ smeje sa. Našťastie sa totiž nikto vážne nezranil.

„Odľahlo mi, že nikomu nič nebolo. Ale keby čosi… myslím, že mám v sebe zakorenený taký pud zachraňovania, pretože otec bol kaskadér a veľa vecí ma naučil. I keď nebolo by na škodu si postup prvej pomoci zopakovať,“ uzatvára.

Šťastie v nešťastí

Magda Vášaryová

Keď do auta manželky Milana Lasicu v centre Bratislavy narazilo iné auto, našťastie v ňom nesedela. Po náraze sa jej auto posunulo tak, že sa vklinilo do stromu na chodníku.

Tomáš Maštalír

V roku 2007 sa zrazil na priecestí s vlakom. V lete 2018 do jeho luxusného auta vrazil vodič, ktorý mu nedal prednosť na križovatke v širšom centre Bratislavy. Nočná havária sa obišla bez zranení.

Skončilo to tragédiou

Štefan Skrúcaný (58)

Nešťastie sa stalo na priechode pre chodcov v Považskej Bystrici, kde Štefan nedodržal povolenú rýchlosť a v roku 2004 usmrtil dôchodkyňu Anastáziu Kaczmárovú († 73). Dostal dva roky podmienečne s odkladom na tri roky. Neskôr súd vyhovel žiadosti o podmienečné odpustenie zvyšku trestu a herec dva roky po tragédii už opäť jazdil.

Rasťo Žitný (42)

Ešte tragickejšiu nehodu spôsobil bývalý moderátor, ktorý usmrtil len päťročného Tomáška Žilavého. Chlapčeka spolu s jeho otcom zrazil v roku 2008 neďaleko Rohožníka. Rasťo dostal päťročný trest šoférovania, čo už mu dávno vypršal, a sudca mu za usmrtenie a ublíženie na zdraví vtedy vymeral dvojročný trest nepodmienečne. Za dobré správanie sa z väzenia po roku dostal.

Marián Labuda st. († 73)

Na českej diaľnici pri Veľkej Bíteši narazil dnes už zosnulý herec počas snehovej metelice do stredových zvodidiel. Na nešťastie tam v tom čase stála matka s dcérou a, žiaľ, obe boli na mieste mŕtve. Herca odsúdili na 10 mesiacov podmienečne a skúšobnú lehotu 30 mesiacov.

Eva Varholíková (41)

Najkrutejšia nehoda, za ktorou stál alkohol. Vo vysokej rýchlosti na maďarskej diaľnici zozadu narazila do auta, ktoré po náraze do zvodidiel začalo horieť. Košičanka tým usmrtila štyroch ľudí. Po šiestich rokoch a odpykaní si za maďarskými mrežami dvoch tretín z deväťročného trestu bola pred pár mesiacmi podmienečne prepustená.

Dara Rolins (46)

Pre speváčku bol rok 2010 nešťastným. V susednom Česku v pravotočivej zákrute vrazila do skútra, na ktorom sedel Jindřich Rotrekl († 63). Za usmrtenie v nedbanlivosti dostala podmienku 18 mesiacov, trojročný zákaz šoférovania a miliónové odškodnenie pozostalým. Vďaka amnestii Václava Klausa sa jej podmienka z registra trestov vymazala.