Nie som schopný milovať sa s päťdesiatničkou, lebo je príliš stará! Ktorý muž si trúfol toto povedať?!

Francúzsky spisovateľ Yann Moix (50), ktorý za svoju tvorbu získal niekoľko literárnych cien, sa takto hlúpo prezentoval začiatkom roka v exkluzívnom ženskom magazíne Marie Claire. Podobných „džentlmenov“ však máme aj v našich končinách.

Vieš, čo nám môžeš…

Moix v rozhovore povedal, že považuje za úplne nemožné spať so ženou, ktorá už mala päťdesiat rokov, pretože je príliš stará a jej telo ho nezaujíma: „Poviem vám pravdu. V päťdesiatke nie som schopný milovať päťdesiatročnú ženu… Podľa mňa je moc stará. Preferujem mladé ženské telá, to je všetko. Koniec. Telo dvadsaťpäťročnej ženy je mimoriadne, telo päťdesiatničky už také mimoriadne nie je,“ rozrozprával sa v interview, ktoré okamžite citovali azda všetky významné svetové médiá. A dámy mu neostali nič dlžné. Krásky, ktoré prekročili päťdesiatku, mu húfne odkazujú, že sú šťastné, že vypadli z hľadáčika takého hlupáka. A francúzska komička Marina Foisová vtipkuje, že má ešte rok a štrnásť dní, aby mohla s týmto „krásavcom“ do postele.

Dobre mu tak!

Moix si však z toho, že naštval celé ženské pokolenie, ťažkú hlavu nerobí. Pre RTL na svoju obhajobu povedal len to, že predsa nemôže za to, aký má vkus. „Každý sme väzňom svojho vkusu. Páči sa mi to, čo sa mi páči, hádam sa nemusím spovedať zo svojho vkusu,“ trval na svojom. A dodal, že veď ani on nezaujíma päťdesiatničky, ktoré nemajú záujem o neurotika, ako je on. A má pravdu. Julia Roberts, Cate Blanchett, Jennifer Lopez, ktoré oslávia päťdesiatku tento rok, by si oňho neopreli ani bicykel. A to nehovoríme o Cindy Crawford, ktorá už má päťdesiatdva. No hlavne, tieto dámy na rozdiel od neho žijú v šťastnom manželstve, kým päťdesiatročný pubertiak nikdy nezažije šťastie dlhoročného pevného zväzku a navždy bude odkázaný iba na mladé zlatokopky. Teda, ak pre ne bude mať dosť peňazí.

Grobian roka

Moix však nie je jediný chlap, ktorý si myslí, že na žene je podstatné len mladé pekné telo. S podobným chlapíkom mala istý čas skúsenosť aj česká herečka Mahulena Bočanová (51). A to mala iba štyridsaťštyri rokov, keď si začala s mužom roka 2011 Martinom Černým, mladším o osem rokov. Keď sa rozišli, rozhodne sa nezachoval ako diskrétny džentlmen. „Kamaráti do mňa rýpali, že chodím s transsexuálom,“ takto surovo kompromitoval Mahulenu v médiách a dodal, že zdupkal, lebo začala brať vzťah príliš vážne a on sa chcel len pobaviť. Neštítil sa dokonca rýpnuť si do herečkinej dcérky, ktorá má zdravotné problémy: „Nemal som záujem starať sa o cudzie dieťa. Mám svoju ročnú dcéru, je zdravá a krásna,“ povedal necitlivo. Na druhej strane po takejto vete zrejme Mahulene došlo, ako je dobre, že sa takého grobiana zbavila.

Pochop, že chcem mladú

Surovo sa však zachoval aj režisér Jiří Chlumský (60) k slovenskej herečke Anne Šiškovej (58). Hoci spočiatku z nich šťastie len žiarilo, po roku a pol ho rovesníčka prestala baviť. Bol jej neverný a jedného dňa sa odsťahoval k inej a mladej. A povedal to bez škrupúľ ako Moix, že jednoducho potrebuje mať pri sebe mladú ženu. A vysvetlenie, prečo sa teda oženil? Vraj sa jednoducho žení rád, len s vernosťou je to horšie. Že netára do vetra, dokazuje aj fakt, že sympatická Slovenka bola už jeho treťou ex.