Nora Kabrheľová šokuje vyjadreniami. Od nervov neje a pred ľuďmi sa skrýva. Čo sa to s ňou deje?

Kde sú tie časy, keď Nora milovala spoločnosť?! Dnes trávi čas najradšej sama so sebou a svojimi psami. „Ľudia mi nechýbajú, dokonca som zistila, že mi vysávajú energiu. Okrem zopár priateľov, s ktorými som prevažne v telefonickom kontakte a najbližšej rodiny, som najradšej sama,“ vyhlasuje.

Nedávno sa z bytu blízko centra Košíc odsťahovala a teraz si užíva súkromie na inom mieste. „Teraz mám najradšej prechádzky so psami v prírode. Do Nového roka si želám najmä zdravie a pokoj," hovorí Nora, ktorá sa nedávno navždy rozlúčila s otcom. Teraz jej zasa robí starosti zdravie jej mamy. „Museli ju hospitalizovať, darmo, boli s otcom spolu 59 rokov. Odchod blízkeho človeka ňou poriadne zamával, dúfam, že to nebude nič vážne,“ hovorí.

Ľuďom nedôverujem

Vianoce strávila v rodinnom kruhu so svojou sestrou a jej rodinou a mamou. „S manželom (František Kabrheľ, poz. red.) sme v kontakte, teraz je v zahraničí," hovorí Nora. Ako teda prežila Silvester? "Silvester som prežila pokojne a po polnoci som išla spať, žiadne veľké zábavy, či žúry ma už nelákajú. Po mesiacoch prežitých vo väzbe, som sa utiahla do seba, ľuďom už nedôverujem, stala som sa zakríknutou...“, smeje sa. Niekedy prekecala hodiny a bola rada stredobodom spoločnosti, dnes sa venuje psom a vychutnáva si pohodu na prechádzkach.

Tepláky za kožuchy

Najväčším darčekom pre Noru je vraj fakt, že je na slobode a môže si robiť, čo chce a kedy chce. "Kto to nezažil, nepochopí, aké je to príšerné,“ hovorí.

Na otázku, či jej nie je ľúto za časmi, keď mala pod stromčekom darčeky od výmyslu sveta od svetoznámych návrhárov za tisíce eur iba mávne rukou: „Minulosť vôbec neriešim, urobila som hrubú čiaru. Dokonca mi niekedy pripadá, že to bola nejaká iná osoba, nie ja. A darčeky? Nikdy som sa nesústreďovala na Vianoce, tie som mala každý deň. Teraz je môj šatník tretinou toho z čias mediálnej slávy, ale jeho zloženie je celkom iné. Spoločenské róby a kožuchy som vymenila za džínsy, ktorých mám asi dvadsať a tepláky. Milujem pohodlnú módu a keďže som výrazne schudla, môžem si džínsy dovoliť. Samozrejme, niekoľko kožuchov ešte mám a aj teraz som dostala jednu krásnu drahú kabelku, ale kto mi ju kúpil a koľko stála zo mňa už nedostanete.“



Nechutí jej

Nora vyzerá naozaj dobre. Pre štíhlu líniu ale vraj nerobí nič mimoriadne. Nikdy necvičila v posilňovni a ani nepotrebuje špeciálne diéty. „Odkedy som prišla z basy, kde som zhodila takmer 20 kilogramov, mi jednoducho nechutí. Aj sa niekedy pristihnem, že som celé hodiny nič nezjedla, ale akosi jedlo do mňa nejde. Je to hrozný pocit, poviem vám, asi nervy. Jedinou výhodou je, že si môžem dovoliť obliecť veci, do ktorých by som sa v minulosti nevošla. Na minulosť kašlem, dozadu sa neobzerám, vychutnávam si každý deň,“ uzatvára.