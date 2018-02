Herečka Elena Podzámska to na párty prepískla: TAKTO to vyzerá, keď sa poriadne odviaže

Menej je niekedy viac, no nie každý si vie toto príslovie vziať k srdcu a niekedy to, skrátka, so zábavou „prešvihne“. To bol na nedávnej párty Televízie JOJ aj prípad herečky Eleny Podzámskej (46), ktorá sa v štýlovom bratislavskom podniku odviazala viac, ako bolo potrebné. Spoločnosť jej robil kamarát Marcel Nemec (48), ktorému sa nepodarilo Eňu ustrážiť, a ona v povznesenej nálade vystrájala ako tínedžerka. Nahlas sa smiala, nekoordinovane gestikulovala, robila grimasy a prítomní len neveriacky krútili hlavou. Prekvapujúce bolo, že iní kolegovia sa jej vyhýbali oblúkom... Ako sa hovorí, nie každý deň je nedeľa a na druhý deň si to určite povedala aj herečka.

Česká explózia

O poriadny rozruch a energetickú bombu sa postaral český spevák Dan Nekonečný (51), ktorý ohňovou šou a šialenými rekvizitami opäť nesklamal. Aj napriek prekročenej päťdesiatke sa toto „klbko“ energie stále neupokojilo a neupúšťa od dlhých trblietavých nechtov, flitrov a šialených outfitov. Keď sme ho chceli osloviť na pár slov, s úsmevom a s typickým prejavom nám povedal: „Nehnevajte sa, miláčik, som ešte v totálnom tranze z vystúpenia a dnes sa nedostanem na našu pozemskú energiu. Ženy okolo mňa pôsobia doslova orgazmicky, čiže si zavoláme neskôr a ja sa na vás pripravím!“ Skrátka, Dan Nekonečný je len jeden...